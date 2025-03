Madagascar: Circulation - Mise en fourrière des épaves à Antananarivo

La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) enchaîne l'assainissement des rues de Tana. La prochaine opération consiste en l'élimination des épaves abandonnées.

Fourrière ! Les propriétaires des épaves stationnées au bord de la route dans la ville d'Antananarivo sont invités à les enlever. La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) poursuit l'assainissement des rues de Tana. La prochaine opération, après l'expulsion des marchands de rue dans le centre-ville, est l'enlèvement des véhicules hors d'usage qui occupent les trottoirs et les bords de route. « Si leurs propriétaires ne sont pas en mesure de les récupérer, nous allons procéder à la mise en fourrière », note la Société municipale de gestion digitale (SMGD) dans une publication, hier.

La SMGD a déjà averti les propriétaires de certaines épaves via des affiches apposées sur les pare-brise de ces véhicules. Elle rappelle qu'il est interdit de stationner un véhicule hors d'usage dans les zones de stationnement plus de quinze jours. « Le but de cet assainissement est de libérer les routes et les trottoirs, avec le même objectif que l'expulsion des marchands de rue sur les trottoirs, pour fluidifier la circulation dans la ville d'Antananarivo », indique une source auprès de la CUA.

Les rues de la capitale sont encombrées de nombreux véhicules hors d'usage. « Il y en a au moins cinq dans notre quartier. Cela fait des années qu'ils sont là. Leur présence pollue notre quartier, et ils encombrent les parkings », indique Nirina Rambelomanana, chef fokontany d'Ampefiloha, dans le premier arrondissement.

Casse-tête

À Ambondrona Tsiazotafo, un véhicule n'a pas été déplacé depuis cinq mois, selon le chef fokontany.

« Nous avons demandé au propriétaire de ce véhicule de l'enlever, car il occupe le parking. En plus, le proprio ne paye pas le droit de gardiennage des quartiers mobiles qui font la ronde la nuit. Il n'a plus donné signe de vie depuis », raconte un responsable du fokontany. Des habitants d'Ampandrana, Manakambahiny et Antanimena signalent également la présence importante d'épaves dans leurs rues. Cette opération d'enlèvement des épaves serait effectuée dans toute la capitale.

Des automobilistes espèrent que des places de parking se libéreront après cette opération. Ils font face à une problématique de plus en plus aiguë en matière de stationnement, face à l'augmentation de la population et des véhicules qui circulent dans la ville d'Antananarivo. Se garer dans la ville devient un véritable casse-tête, car les places de stationnement sont insuffisantes, que ce soit dans le centre-ville ou dans les arrondissements. La CUA pourrait envisager un projet de construction de parcs de stationnement par arrondissement pour répondre à ce problème.