Algérie: La bataille de Djebel Bechar, un acte d'une grande portée historique

BECHAR — Les participants aux festivités commémorant le 65ème anniversaire de la mort au champ d'honneur des martyrs le colonel Lotfi, son adjoint le commandant Farradj et les Djounoud Zaoui Cheikh et Brik Ahmed, lors de la bataille de Djebel Bechar le 27 mars 1960, ont qualifié, jeudi à Bechar, cette bataille d'acte d'une grande portée historique, ayant prouvé au monde l'attachement des Algériens à l'indépendance et à la liberté.

La mort en héros de ces martyrs a démontré la détermination de ces Chouhada et du peuple algérien à se libérer du joug colonial pour que vive éternellement l'Algérie indépendante et unifiée, a affirmé le wali de Bechar, Ahmed Benyoucef, dans une allocution lors de la cérémonie de commémoration de cet anniversaire, au site même de la bataille.

Une autre cérémonie s'est tenue au carré des martyrs de la ville de Bechar, où un recueillement à la mémoire des Chouhada a eu lieu avec récitation de la Fatiha du Saint Coran et le dépôt de gerbe de fleurs à leur mémoire.

La délégation officielle a rendu visite à cette occasion à la veuve du Chahid Yagoubi, Fadila Yagoubi, où un hommage a été rendu à son défunt époux et martyr Mohamed Yagoubi.

La commémoration de cet anniversaire a été aussi marquée par la remise de titres d'attribution de logements sociaux à 40 familles de la commune de Kenadza, par les autorités locales au centre culturel islamique.

La bataille de Djebel Bechar, dont le rapport de forces largement déséquilibré en moyens humains et matériels, s'est déroulée le 27 mars 1960 et a démontré la valeur, la volonté, le courage et la foi des Chouhada, tombés au champ d'honneur lors de cette bataille, en l'occurrence le colonel Lotfi, son adjoint le commandant Farradj et les djounoud Zaoui Cheikh et Brik Ahmed, qui ont riposté aux assauts répétés, durant plusieurs heures, de plusieurs compagnies des forces coloniales, composées de plus de 450 soldats et autres légionnaires, selon différentes sources historiques.