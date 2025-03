Algérie: Saihi préside une réunion pour assurer la continuité des services de santé pendant les jours de l'Aïd El-Fitr

ALGER, — Le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, a présidé, jeudi, une réunion consacrée à l'examen des mesures et procédures nécessaires pour assurer la continuité des services de santé pendant les jours de l'Aïd El-Fitr et au suivi de l'avancement de plusieurs projets du secteur, indique un communiqué du ministère.

La réunion, qui a regroupé le ministre avec des cadres de l'administration centrale, des directeurs de la santé et de la population des wilayas et des établissements de santé, s'est tenue par vidéoconférence et a été consacrée à l'examen des "mesures et procédures nécessaires pour assurer la continuité des services de santé pendant les jours de l'Aïd El-Fitr, ainsi qu'au suivi de l'avancement de plusieurs projets de santé à même de renforcer la qualité des services fournis aux citoyens" .

A cet égard, M. Saihi a insisté sur "l'importance d'assurer la pleine disponibilité des infrastructures sanitaires", soulignant la nécessité de "respecter les instructions contenues dans la circulaire ministérielle n 4 du 26 mars 2025, visant à renforcer les capacités des hôpitaux et des services d'urgence pour faire face à toute situation d'urgence pendant les jours de l'Aïd."

Le congé de l'Aïd El-Fitr nécessite la prise de "mesures exceptionnelles" pour assurer la continuité des prestations de services sanitaires, a-t-il précisé, soulignant "la nécessité de renforcer la disponibilité des services des urgences dans les hôpitaux et de garantir la présence des équipes médicales et paramédicales durant les périodes de garde, avec l'engagement des chefs de service à suivre le système de garde pour garantir une prise en charge médicale ininterrompue".

Le ministre a insisté également sur "la nécessité d'éviter la surcharge des services d'urgences, en accélérant les mesures de transfert des malades vers les services compétents", ajoute le communiqué.

A cette occasion, M. Saihi a évoqué "l'importance de fournir les médicaments et les équipements médicaux nécessaires, à travers une coordination continue avec les directions des hôpitaux et les pharmacies", appelant à "renforcer la disponibilité des ambulances et à assurer l'approvisionnement en carburant afin de garantir une intervention rapide en cas d'urgence".

Le ministre de la Santé a donné des instructions aux directeurs du secteur pour que "les équipes administratives effectuent des visites d'inspection quotidiennes afin de suivre la mise en oeuvre du plan de santé, de s'assurer de la continuité du service dans les différentes structures sanitaires, de renforcer les mécanismes de communication et de coordination entre les équipes médicales et administratives de manière à garantir l'intervention

rapide en cas de besoin, tout en améliorant les conditions de travail des équipes médicales de garde et en leur fournissant des repas complets leur permettant de rester sur leur lieu de travail et éviter le déplacement".

Saihi a affirmé que son département "assurera le suivi de la mise en oeuvre de ces mesures", saluant par là même "les efforts déployés par les staffs médicaux et administratifs pour préserver la santé et la sécurité des citoyens".

Il a appelé tout un chacun à faire preuve de responsabilité et à faire prévaloir l'esprit d'équipe dans l'accomplissement de sa mission".

Lors de cette réunion, le ministre a écouté nombre d'exposés sur "la mise en oeuvre des projets de réalisation de plusieurs nouveaux hôpitaux, annonçant l'inauguration de 12 hôpitaux à travers le pays au cours du premier semestre de l'année en cours, d'une capacité d'accueil estimée à 240 lits pour chaque hôpital, en plus de 28 hôpitaux d'une capacité de 120 lits, et de 48 hôpitaux d'une capacité de 60 lits".

Il a, à cet égard, affirmé que le secteur "sera renforcé par 6288 lits pour les hôpitaux d'une capacité de 240 lits et 120 lits, et plus de 4000 lits pour les hôpitaux d'une capacité de 60 lits après leur entrée en service, ce qui permettra d'améliorer les services de santé et d'en assurer la continuité". Il a par ailleurs appelé les parties concernées à "accélérer le rythme de réalisation de ces hôpitaux pour permettre leur entrée en service avant les délais fixés".

Au terme de la réunion, le ministre a présenté ses voeux à tous les fonctionnaires du secteur de la santé à l'occasion de l'Aïd El-Fitr, saluant leurs "efforts au service des citoyens", selon la même source.