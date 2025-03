Algérie: FIFA - Gianni Infantino rend hommage au défunt Djamel Menad

LAUSANNE — Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino a rendu hommage à l'ancien international algérien Djamel Menad, décédé samedi dernier à l'âge de 64 ans, des suites d'une longue maladie.

Dans une lettre adressée à la Fédération algérienne de football (FAF), le patron du football mondial a écrit : "Légende du football algérien, attaquant emblématique des Fennecs et buteur légendaire de la JS Kabylie, entraîneur passionné, son héritage et ses réalisations, sur et hors du terrain, ne seront pas oubliés et il nous manquera beaucoup".

Et d'ajouter : "Au nom de la communauté internationale du football, je tiens à exprimer notre plus profonde sympathie à la Fédération Algérienne de Football, ainsi qu'à la famille, aux amis et aux proches de Djamel Menad. Nos pensées sont avec vous tous. Nous espérons que ces souvenirs et nos mots de soutien contribueront à apporter un peu de paix et de réconfort en cette période difficile".

Djamel Menad a marqué l'histoire du football algérien par ses performances remarquables. Avec la JS Kabylie, il a remporté plusieurs titres nationaux et continentaux, dont la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1981 et la Coupe d'Algérie en 1986. Il a également évolué en Europe, notamment en France avec Nîmes et au Portugal avec Famalicao et Belenenses.