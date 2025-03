Algérie: Le pays se fraie un chemin vers la victoire par fidélité aux chouhada

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga a affirmé, jeudi à Alger, que l'Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, se fraie un chemin vers la victoire par fidélité aux chouhada et au message éternel du 1er Novembre 1954.

Lors d'une conférence organisée au Cercle national de l'Armée de Beni Messous (Alger), dans le cadre de la commémoration du 65ème anniversaire de la mort des chahids, le colonel Lotfi et le commandant Faradj, et du 66ème anniversaire de la mort des chahids colonels Si-El Haoues et Amirouche, M. Rebiga a indiqué que "l'Algérie, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, se fraie un chemin vers la victoire, par fidélité au serment des vaillants chouhada et au message éternel du 1er novembre 1954".

Ces martyrs leaders, en l'occurrence le colonel Lotfi, le commandant Faradj, le colonel Si El Haoues et le colonel Amirouche- constituaient des maillons qui se complétent les uns avec les autres pour le déclenchement de la Révolution, la libération de la patrie et le recouvrement de sa souveraineté, a-t-il affirmé, soulignant que le peuple algérien "se recueille chaque année, notamment au mois de mars, à la mémoire des glorieux chouhada".

Dans ce contexte, M. Rebiga a appelé les générations d'aujourd'hui à "marcher sur leurs pas et à tirer des enseignements de leur parcours (...) pour relever les défis, en reconnaissance des sacrifices consentis par les enfants de la nation pour l'indépendance et la liberté".

Le ministre n'a pas manqué de saluer le rôle de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), pour ses efforts dans la sécurisation des frontières, la défense de la souveraineté et la préservation de l'intégrité du territoire et de l'unité du peuple.

A noter que cette conférence a vu la distinction des familles des martyrs susmentionnés outre la présentation d'interventions portant sur leur parcours et leur histoire. Ainsi, les moudjahidate Fatima Méchiche, veuve du colonel Lotfi, Fatima Bouammama et Yamina Chiali (Wilaya V historique) ont présenté des témoignages sur leur vie et leur lutte pour la liberté et l'indépendance.

Cette rencontre a également vu la présence du ministre de la Communication, Mohamed Meziane, et du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, ainsi que nombre de responsables d'instances nationales, d'organisation de la famille révolutionnaire, de la société civile outre les représentants des corps constitués, de moudjahidines et de moudjahidate.