Cameroun: La prise en charge du ronflement chez l'enfant une urgence de santé publique entre ORL et pédiatres

C'est au cours de la Première réunion de concertation entre ORL et Pédiatres tenue ce 27 mars à la salle de conférence du CHRACERH à Yaoundé, entre la Société Camerounaise d'ORL (SCORL) , la Société Camerounaise de Pédiatrie (SOCAPED), sous l'égide de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1 , avec la collaboration des chirurgiens maxillo-faciaux pedodontistes ,somnologues ; que cette réflexion a été longuement abordé par les spécialistes.

"La prise en charge des ronflements de l'enfant au Cameroun" c'est le thème centrale au menu de ses échanges entre spécialistes en ORL et Pédiatres .

Selon les spécialistes, "le ronflement chez l'enfant": c'est un bruit aigu encore appelé Wheezing ou grave émis au cours de la respiration, généralement accentuée au cours du sommeil, le ronflement est dû au rétrécissent des voies aériennes. Ce ronflement a de multiples conséquences notamment l'apnée qui est l'arrêt respiratoire, cause de mort subite de l'enfant, par ailleurs une mauvaise qualité du sommeil impactant sur le développement psycho-moteur de l'enfant (retard de développement psychologique et de croissance. Les causes sont multiples à savoir "les causes anatomiques, infectieuses, traumatiques".

La prise en charge est multidisciplinaire, elle fera appel aux pédiatres aux otorhinolaryngologistes, aux chirurgiens maxillo-faciaux, aux somnologues.

PRISE DE PAROLE : CONFÉRENCE DE CONSENSUS

Le Pr Djomou représentant du président de l'association camerounaise d'ORL(SCORL), dans sa prise de parole, a affirmé que cette première réunion de concertation entre ORL et Pédiatres est un entretien scientifique pour le bien- être de notre progéniture, sur le terrain. Il ajoute," nous avons une collaboration entre ORL et Pédiatre , nous devons tous nous mettre ensemble pour développer des cadences pour une meilleure prise en charge de nos enfants." "Mes voeux formulés au terme de ces travaux scientifiques : formuler des cadences utiles pour la prise en charge de nos enfants ( soins de qualités) précise le Pr Djomou .

Quant au représentant de l'association Camerounaise de pédiatrie ( SOCAPED) Pr Chelo c'est un plaisir de nous retrouver pour parler d'un sujet commun la prise en charge des ronflements de l'enfant , cette collaboration scientifique doit -être bénéfique pour l'enfant camerounais" affirme t-il.

QUELQUES THÈMES ABORDÉS

Thème 1: "spécificités atomiques et physiologiques des voies aériennes supérieures de l'enfant" animé par le Dr Atanga Leonel , d'après ce dernier nous avons entre autre , le Pharynx, le Larynx membraneuse à la naissance , le Larynx haut situé, corde vocale 2-3 mm . Selon lui , la consommation oxygène est plus enlevée chez l'enfant selon l'indice ( 6-8 ml/kg min) .

Quant au Thème 2 : "croissance maxillo- faciale et troubles respiratoires obstrucifs chez l'enfant"

Animée par le Dr Edouma Jacques.

"Nous avons la base du crâne, voûte crânienne, ronflement primaire , syndrome de résistance VAS. Chez l'enfant, TROS fréquents et d'origine multifactorielle (hypertrophie de tissus mous pharyngés, étroitesse des voies aérifères osseuses, atteinte du tonus neuromusculaire). Evaluation du SAOS et prise en charge pluridisciplinaire +++ (ORL, orthodontiste, pédiatre, kinésithérapeute maxillo-facial, pneumologue, médecin du sommeil, voire chirurgien maxillo-faciale chez le grand adolescent." affirme le Dr Edouma Jacques

Pour le Thème 3: "épidémiologique des ronflements de l'enfant" animée par Dr Meguieze Claude - A, nous avons des ronflements primaires 8 à 10 % des enfants dans le monde ronfle , le sexe masculin est le plus concerné.Les ronflements de l'enfant constituent des troubles respiratoires obstructifs du sommeil de gravite variable Contimum de formes cliniques variées allant du ronflement primaire aux formes pathologiques (SAHOS, SHRVAS, SHO) Le ronflement primaire en est la forme la plus fréquente , le SAHOS est le ronflement pathologique le plus décrit Influencés par des facteurs anatomiques, neurologiques et génétiques.

Ces quelques thèmes présentés se sont déroulés autour des échanges et discussions afin que chacun des spécialistes puissent porter un accent et un intérêt particulier sur la prise en charge des ronflements chez l'enfant, selon les organisateurs au micro de la presse les recommandations finales sur la prise en charge globale des ronflements de l'enfant seront remises et publiés dans l'ensemble du corps médical.