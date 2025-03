Ile Maurice: État des lieux et échanges avec la population

Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a fait une série de visites dans le nord de l'île, le jeudi 27 mars, dans sa circonscription No. 5 Pamplemousses/Triolet, en débutant son parcours à Triolet. L'objectif : faire un état des lieux des infrastructures et rencontrer les habitants. Cette tournée s'est déroulée en présence de plusieurs ministres et personnalités politiques, dont Deven Nagalingum, ministre des Sports, Ranjiv Woochit, ministre des Collectivités locales et député de la circonscription, ainsi que Kaviraj Rookny, son colistier. Michael Glover, président de la Mauritius Multisport Infrastructure Limited, a également été aperçu aux côtés de la délégation.

Une première halte à Triolet et un accueil chaleureux

La visite a débuté au stade Sir R. Ghurburrun à Triolet, où le Premier ministre a pu constater l'état des infrastructures sportives. Les discussions ont principalement porté sur les améliorations à apporter aux équipements pour favoriser la pratique du sport chez les jeunes de la région. "Sa terin-la kan nou ti fer sa depi 2007, ansien rezim ti abandonn-li. Pa ti ena mem lerb tousala. Trouve kan zot fer bann aksion koumsa zot penaliz bann abitan pa mwa. Bann dimounn ki vote", a expliqué le Premier ministre Navin Ramgoolam. Il a aussi fait ressortir que les frais pour que les habitants puissent utiliser le terrain ont aussi été abolis et l'installation d'éclairages sur le terrain était imminent.

Dans une atmosphère conviviale, le leader du Parti travailliste a poursuivi son périple jusqu'à l'église Camp-La-Roche à Pointe-aux-Piments, où il a été accueilli avec un bouquet de fleurs colorées. Un moment marqué par la proximité avec les habitants, qui ont tenu à lui témoigner de leur soutien. Il a pris la parole pour revenir sur les élections de 2014 où il y a eu une remise en question et une introspection avec son épouse après sa défaite. "Mo madam ti dir mwa travay Bondie sa."

Cette prise de parole dans cette église presbytérienne a aussi provoqué quelques réactions, certains se demandant si les politiciens pouvaient prendre la parole dans les églises. Le diocèse de Port Louis a publié un communiqué, hier pour clarifier la situation. Ce communiqué précise : «La page Facebook d'un journal a retransmis un live où nous voyons le Premier Ministre, Navinchandra Ramgoolam, faisant une allocution dans une église. Le diocèse de Port-Louis tient à préciser qu'il ne s'agit pas ici d'une église catholique».

Rencontre avec les pêcheurs de Trou-aux-Biches

Le Dr Ramgoolam a ensuite pris la direction du débarcadère de Trou-aux-Biches pour échanger avec les pêcheurs. Il était accompagné d'Arvin Boolell, ministre de l'Agro-industrie. Les discussions ont porté sur les défis auxquels font face les travailleurs du secteur, notamment la baisse des captures, les difficultés d'accès aux équipements modernes et les préoccupations liées à la préservation du lagon. Le Premier ministre a écouté attentivement les doléances et a réaffirmé son engagement à soutenir la profession en proposant des mesures adaptées à leurs besoins.

Un retour en force dans la circonscription No 5

Candidat à sept reprises dans la circonscription No 5 (Pamplemousses/Triolet), Navin Ramgoolam y a remporté six élections en étant en tête de liste. Après une incursion en 2019 dans la circonscription No 10 (Montagne-Blanche/Grande-Rivière-Sud-Est), où il avait terminé en quatrième position, il est revenu sur son terrain politique de prédilection en 2024. Une élection qui l'a mené, pour la quatrième fois, au poste de Premier ministre.

« Zot inn twit » : Ramgoolam critique la non-participation du MSM aux municipales

Au terme de ses visites, le Premier ministre a répondu aux questions des journalistes, notamment sur la décision du Mouvement Socialiste Militant (MSM) de ne pas participer aux élections municipales du 4 mai. «Il faut laisser les citadins choisir leurs représentants. C'est cela la démocratie», a déclaré Navin Ramgoolam. Il a vivement critiqué l'ancien gouvernement pour avoir reporté les élections municipales à trois reprises en dix ans. «Nous avions dit que nous allions relancer les élections municipales, nous l'avons fait», a-t-il ajouté.

Quant à l'absence du MSM à ces élections, il a été direct : «Zot inn twit. Ki fass pou montre-la ek seki zot finn fer ek sa pei-la. Ils ont détruit le pays... pou kapav vinn divan la pou explike ? Je pense qu'ils ont bien fait... », a-t-il conclu avec ironie.

Cette visite dans le nord, au-delà de son aspect politique, marque également la volonté du gouvernement d'être à l'écoute des citoyens et de répondre aux défis infrastructurels et économiques de la région.