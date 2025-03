Madagascar: QMM - Contribution de plus de 100 millions USD au développement communautaire

La société minière QIT Madagascar Minerals (QMM) a pris la parole hier, jeudi 27 mars, en réaction à une lettre ouverte récemment adressée par des organisations de la société civile.

Dans un communiqué, l'entreprise a reconnu les préoccupations soulevées et a affirmé son engagement en faveur de la transparence et des pratiques environnementales responsables. QMM a souligné son recours à un laboratoire externe accrédité pour analyser la qualité de l'eau. Les résultats de ces analyses sont publiés sur son site web, dans un souci de transparence.

De plus, la société collabore avec des experts environnementaux indépendants pour évaluer et améliorer ses pratiques en matière de gestion de l'eau. Selon QMM, une étude d'impact indépendante supplémentaire, telle que revendique la société civile, ne ferait que dupliquer les efforts existants sans apporter de valeur ajoutée.

QMM a mis en avant ses contributions significatives au développement communautaire, qui s'élèvent à plus de 100 millions de dollars américains. Ce programme, aligné sur les plans de développement régionaux et nationaux, vise à améliorer durablement les conditions socio-économiques des communautés locales. La mise en oeuvre de cet engagement se poursuit et s'inscrit dans une vision à long terme.

L'entreprise a également insisté sur sa volonté de dialoguer avec les communautés locales et les organisations concernées. En 2023, plus de 500 visiteurs ont été accueillis sur le site minier de Mandena, et QMM a réitéré son invitation aux organisations de la société civile souhaitant mieux comprendre ses activités. La société a affirmé son engagement à collaborer avec les autorités régionales et le gouvernement malgache pour favoriser un développement économique et social durable, tout en veillant aux besoins des communautés locales.