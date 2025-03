Madagascar: ONTM - Promotion de la destination Madagascar en ligne

L'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) lance sa toute nouvelle campagne de communication en ligne, « Madagascar Uncharted: Beyond the Baobabs ».

Cette initiative vise à promouvoir la destination Madagascar, notamment ses richesses à travers les yeux de dix créateurs de contenu internationaux, qui ont eu l'opportunité de découvrir l'île et de capturer des moments inédits à travers des vidéos et des photos immersives, lors d'un road trip, a-t-on appris.

De Morondava à Tuléar, en passant par Antsirabe, Fianarantsoa, Andringitra et Isalo Ranohira, leur périple est raconté sous forme de vidéos cinématographiques diffusées sur les réseaux sociaux. Chaque créateur partage une vision unique et personnelle de son expérience, offrant ainsi un regard authentique et captivant sur les paysages, les cultures et les traditions de la Grande Île.

Cette aventure a été réalisée en collaboration avec l'agence Where Is This, permettant d'atteindre une visibilité internationale auprès de la communauté des dix créateurs. L'objectif est d'accroître l'attractivité de la destination, notamment auprès des marchés prioritaires et des acteurs du secteur touristique.