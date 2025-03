Madagascar: Infrastructures - Fianarantsoa inaugure son colisée de près de 30 000 places

Fianarantsoa s'apprête à accueillir le deuxième plus grand colisée de Madagascar, après celui d'Analamahitsy. Implanté au coeur du Pôle urbain de la nouvelle ville d'Ambatomena, cet ambitieux projet, porté par une vision impulsée par le président de la République, a été officiellement validé lors d'une cérémonie dirigée par le secrétaire d'État chargé des Villes nouvelles et de l'Habitat (SENVH), en présence des députés et du maire de la commune.

Avec une capacité d'accueil impressionnante, oscillant entre 25 000 et 30 000 spectateurs, ce colisée se distingue par sa robustesse et ses gradins spacieux, offrant une vue imprenable sur l'estrade centrale. Les travaux complémentaires, qui incluent la construction de loges pour les artistes, d'un parking, de sanitaires, d'un canal de drainage et d'une voie d'accès, devraient s'achever en juin prochain, marquant ainsi la finalisation de cette infrastructure d'envergure.

Ce nouveau joyau architectural promet de dynamiser Fianarantsoa, en accueillant une multitude d'événements culturels, religieux, sociaux et sportifs. Les jeunes étudiants et les amateurs de sport de la région ont d'ores et déjà exprimé leur gratitude envers le président et le SENVH pour cette initiative qui renforce l'attractivité de leur ville. Par ailleurs, le colisée s'accompagne du lancement d'une Avenue commerciale, développée en partenariat avec les entrepreneurs locaux, pour stimuler l'économie de la région.