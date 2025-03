Tunisie: BCT - La baisse du taux directeur à 7,5% s'inscrit dans le cadre d'une politique d'ajustement progressive pour un bon fonctionnement de l'économie (Bassem Ennaifar)

TUNIS/Tunisie — Tunis,28 mars (Par Semia Boukhatem-TAP)-«La décision de Conseil d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie, lors de sa réunion du 26 mars 2025, de réduire le taux directeur de la BCT de 50 points de base de 8% à 7,5% s'inscrit dans le cadre d'une politique d'ajustement progressive, lui permettant d'être toujours en mesure de maîtriser les prix, tout en mettant en place les meilleures conditions pour le bon fonctionnement de l'économie », a indiqué, vendredi, l'analyste économique et financier, Bassem Ennaifar, dans une interview accordée à l'agence TAP.

D'après lui, « la BCT a trouvé le juste milieu des solutions intermédiaires entre la concrétisation des résultats et des avancées réalisées au niveau de maîtrise de l'inflation, d'une part, et la protection de notre économie nationale des risques inflationnistes, qui peuvent résulter des évolutions des prix sur le marché international, ou de la hausse de la demande locale, favorisée par la hausse salariale, d'autre part ».

De même, l'institut d'émission s'est retrouvé dans l'obligation de stimuler la croissance économique, à travers, entre autres, la facilitation de l'accès au financement, grâce surtout à la réduction de son taux directeur, d'autant plus que l'inflation s'est inscrite, depuis des mois, sur une courbe descendante.

Pour rappel, le taux directeur de la BCT a été révisé à la hausse pour atteindre 8%, depuis le mois de décembre 2022, afin de faire face à une inflation à deux chiffres, engendrée, notamment, par l'accroissement des prix des produits de base à l'échelle internationale, causé essentiellement par le conflit russo-ukranien.

« Aujourd'hui nous sommes dans une période où l'inflation est relativement maîtrisée, bien qu'elle soit toujours élevée au niveau de 5,7%, mais elle a significativement baissé par rapport au pic enregistré en 2022, et donc il est légitime que les opérateurs économiques demandent une baisse du taux directeur pour accéder aux financements », a-t-il noté.

La diminution du taux directeur permettra de suivre de près l'évolution des prix

Et d'ajouter « la BCT est consciente que la baisse de 50 points de base du taux directeur, ne va pas révolutionner la demande de financement et relancer l'investissement, mais cela lui permettra de suivre de près l'évolution des prix. En effet, si les prix confirment leur tendance baissière, la Banque des banques pourra, quelques mois plus tard, baisser encore son taux directeur. En revanche, si les prix augmentent de nouveau, elle va intervenir en adoptant des politiques monétaires encore plus strictes et n'exclura pas la possibilité de réviser à la hausse le taux directeur ».

L'analyste économique a précisé, aussi, que la réduction de 50 points de base du taux directeur, ne favorisera pas un changement radical des intentions d'investissement, mais va, plutôt, réduire le coût des crédits à court terme, de manière à permettre de financer plus facilement l'exploitation.

En ce qui concerne les ménages, cette légère baisse du taux directeur n'aura pas, d'après lui, d'importantes répercussions immédiates sur les crédits de consommation. Par contre, elle pourrait stimuler les financements destinés à l'acquisition de logements. A ce propos, les banques pourraient se focaliser sur l'octroi de crédits à taux variables afin de pouvoir maintenir leur niveau de profit .

Pour rappel, le nouvel article 412 de la Loi du 2 août 2024 (Code de commerce) stipule que toute personne ayant obtenu un prêt dont la durée est supérieure à 7 ans avec un taux fixe, et ayant remboursé 3 ans, peut bénéficier d'une réduction du taux d'intérêt sur le capital restant dû.

L'Etat, le plus important bénéficiaire de la réduction du taux directeur de la BCT

Par ailleurs, Ennaifer a estimé que « l'Etat, en tant que premier émetteur sur le marché primaire de la dette en Tunisie, est l'agent économique qui va profiter le plus de cette baisse du taux directeur, car il est en train d'émettre des bons de trésor, et envisage le lancement de l'emprunt national".

Dans ce cadre, il a noté que l'Etat n'a pas émis, jusqu'à ce jour, des tranches de l'emprunt national 2025, dont le montant global a été fixé, dans la Loi de Finances 2025, à 4,8 milliards de dinars, et ce, « parce que l'Etat ne voulait pas s'engager dans des émissions dudit emprunt obligataire avec des taux d'intérêt élevés et coûteux, comme s'était le cas pour les emprunts nationaux des années 2024 et 2023 ».

L'économiste a précisé, dans le même contexte, que l'Etat a lancé une grande opération d'émission de bons de trésor à court terme, durant le mois de février 2025, d'une valeur de 1,2 milliard de dinars (soit l'équivalent d'une tranche de l'emprunt national), bien qu'il n'avait pas un grand besoin de financement pour le pays; et ce, dans l'objectif de mobiliser des financements de court durée dont le coût est beaucoup moins cher, par rapport à l'émission d'une tranche de l'emprunt national.

La baisse du taux de rémunération de l'épargne vise à stimuler l'investissement

Revenant sur les décisions prises par le Conseil d'Administration de la BCT, jeudi, Ennaifer a évoqué la baisse du taux minimum de rémunération de l'épargne de 50 points de base, de 7% à 6,5%, soulignant que « toute évolution du taux directeur, que ce soit en hausse ou en baisse, est généralement accompagnée d'une évolution pareille du taux minimum de rémunération de l'épargne ».

La baisse de ce taux vise, selon lui, à encourager les opérateurs économiques à investir leur épargne, afin de relancer la croissance économique. «On a aujourd'hui un gisement important d'épargne s'élevant à 34,3 milliards de dinars, pour l'épargne bancaire, et 10,5 milliards de dinars, pour l'épargne postale, selon les dernières statistiques publiées par la BCT (pour janvier 2025) », a précisé l'économiste, ajoutant que cette épargne draine des recettes à l'Etat sous la forme de retenues à la source de l'ordre de 694 millions de dinars, et des intérêts (les produits de placement) au profit des tunisiens s'élevant à plus de 2,5 milliards de dinars, selon les estimations de la Loi de Finances 2025.