Soudan: Des équipes du Département central des enquêtes criminelles vont éliminer les restes de guerre et documenter les crimes de la milice

Port-Soudan — La Direction générale des enquêtes criminelles centrales a déployé jeudi des équipes techniques et de sécurité spécialisées dans la sécurisation des sites et l'élimination des restes de guerre et des explosifs, en application des directives de la Présidence des forces de police.

Le bureau de presse de la police a cité le directeur du Département général des enquêtes criminelles centrales, le Maj-Gen Sami Al-Siddiq Dafa Allah, qui a déclaré que son administration avait envoyé des équipes techniques spécialisées du Département des preuves médico-légales et des scenes des evenments pour couvrir les sites libérés des milices terroristes dans l'État de Khartoum, indiquant que l'objectif était de rechercher des objets étrangers, des explosifs, des armes et des munitions qui n'ont pas encore explosé et de les traiter afin d'assurer la sécurité publique et de rassurer les citoyens de l'État de Khartoum. État.

Maj-Gen Sami a ajouté qu'en plus de ces tâches, l'équipe médico-légale de l'État de Khartoum a documenté les violations commises par la milice rebelle dans les localités de l'est du Nil , Omdurman et Bahri.

Soulignant que l'équipe de terrain a travaillé avec un grand professionnalisme pour couvrir les informations faisant état d'incendies et d'explosifs et neutraliser les dangers des mines terrestres dans les zones libérées en vue du retour des citoyens sains et saufs dans leurs foyers./OSM