Soudan: Un atelier sur les politiques de prévention de l'exploitation et des abus sexuels à El Fasher

El Fasher — L'Organisation du Fonds d'aide aux patients de l'État du Nord-Darfour a organisé jrudi un l'atelier de formation sur les politiques de prévention de l'exploitation et des abus sexuels, l'atelier a ciblé un certain nombre de (30) cadres travaillant dans le domaine du travail humanitaire dans les organisations et institutions concernées, avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population.

S'adressant à la séance d'ouverture, le directeur des programmes de l'Organisation du Fonds d'Aide aux Patients, le Dr Ahmadai Ahmed Ezzo, a souligné l'importance de l'atelier pour éduquer les communautés touchées par la guerre sur les politiques de prévention et de signalement de l'exploitation et des abus sexuels, ainsi que sur le concept de procédures de responsabilisation parmi les personnes touchées, en particulier à la lumière de la situation actuelle, afin de consolider ces significations et de les inculquer dans l'âme des individus afin qu'ils puissent être entendus par les communautés environnantes.

Pour sa part, la représentante du Département de protection du FNUP Mme Hikma Idris Al-Banani, a félicité le FNUP pour son soutien continu aux ministères de la Santé, du Bien-être social et du Développement social pour une coordination étroite et une bonne coopération.

Dans le même contexte, la conseillère en matière de violence de genre, représentante du Fonds des Nations Unies pour la population,Mme Noha Abdul-Jabbar a renouvelé sa coopération avec ses partenaires travaillant dans le domaine de la protection, pour former et accroître les capacités des cadres afin qu'ils contribuent à réduire les risques de violence./OSM