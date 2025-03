Soudan: Le programme de développement et de santé au pays appelle à des efforts concertés pour éliminer la tuberculose

Port-Soudan — La directrice du programme de développement et de santé au Soudan Hanadi Hussein Taj Al-Sir a souligné la nécessité d'efforts concertés pour éliminer la tuberculose. C'etait lors de la célébration de la Journée mondiale de la tuberculose, qui tombe le 24 mars de chaque année, lorsque le pacte et la charte sont renouvelés et que des remerciements et de la gratitude sont exprimés pour avoir sauvé la vie des patients tuberculeux partout dans le monde, en particulier au Soudan.

Mme Hanadi a ajouté, lors de son discours cérémonial à Port-Soudan jeudi, qu'elle remercie et salue tous les efforts officiels déployés, représentés par le ministère de la Santé, le Programme national de lutte contre la tuberculose et tous les travailleurs du secteur de la santé qui travaillent avec dévouement et impartialité malgré toutes les circonstances qui entourent le pays.

Elle a également apprécié le rôle des donateurs, menés par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GF), qui continuent de soutenir malgré les graves défis.

Elle a félicité l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour ses efforts continus et son soutien technique et financier, et a également salué le Mécanisme mondial de coordination des pays (CCM)./OSM