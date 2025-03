Soudan: Le président du Conseil de souveraineté apprécie les relations soudanaises-saoudiennes

Port-Soudan — Le président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a salué les relations soudanaises-saoudiennes, les qualifiant de distinguées, soulignant les positions des dirigeants saoudiens en faveur du Soudan et leur position aux côtés du peuple soudanais et lui fournissant une aide et une assistance humanitaires, ainsi que leur souci de la souveraineté, de l'unité et de la stabilité du Soudan.

C'etait lors de sa réunion jeudi avec la délégation saoudienne actuellement en visite au Soudan, qui comprend des représentants du ministère saoudien des Affaires étrangères, la Foundation d'aide du roi Salman et du Fonds saoudien de développement.

L'ambassadeur Omar Issa, sous-secrétaire par intérim du ministère des Affaires étrangères, a déclaré dans un communiqué de presse que la visite de la délégation saoudienne était une initiative généreuse et sous les nobles directives des dirigeants saoudiens, et coïncidait avec la libération de Khartoum pour évaluer les besoins urgents de reconstruction de ce qui a été détruit par la guerre et pour déterminer les besoins de développement et de services au cours des six prochains mois.

Son Excellence a indiqué que la réunion a examiné les projets de service urgents que l'Arabie saoudite entend mettre en oeuvre, annonçant l'arrivée d'une délégation du Fonds d'investissement saoudien au Soudan en avril prochain, pour discuter de grands projets stratégiques et compléter la mission de la délégation saoudienne./OSM