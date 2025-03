Angola: Le MPLA rend hommage au nationaliste Lopo do Nascimento

Luanda — Des membres de la direction du MPLA ont rendu hommage jeudi, à Luanda, au nationaliste Lopo do Nascimento, dans le cadre du programme « Héros de la liberté et nationalistes angolais ».

Né en juillet 1942, Lopo Fortunato Ferreira do Nascimento est un ancien homme politique angolais, ancien Premier ministre (1975 à 1978) et secrétaire général du MPLA.

S'adressant à la presse lors de la cérémonie d'hommage, la vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, l'a considéré comme un grand nationaliste et patriote de haut rang politique, non seulement pour le parti, mais pour le pays en général.

Pour Mara Quiosa, « il est nécessaire d'honorer et de chérir les personnes âgées et, surtout, de reconnaître tout le travail qu'elles accomplissent avec une grande résilience ».

Cela, a-t-elle souligné, est dû au fait qu'ils ont surmonté des moments « très » difficiles de l'histoire politique du pays avec courage et détermination.

« Ce sont des hommes et des femmes âgés qui ont laissé leurs empreintes pendant le processus de libération nationale, qui ont continué à travailler pour parvenir à la paix et, heureusement, nous avons encore la possibilité de vivre avec eux », a-t-elle indiqué.

Pour la dirigeante, « nous devons tirer le meilleur parti de ces bibliothèques vivantes et de ce patrimoine immatériel dont nous disposons, afin de transmettre aux nouvelles générations ce que la liberté nous a coûté ».

Elle a également affirmé que tout ce qui a été convenu doit également être transmis aux jeunes afin de parvenir à la paix.

D'autre part, elle a évoqué qu'il est important de continuer à consolider l'unité et la cohésion au sein de notre parti.

« Il y a beaucoup de défis, qui nécessiteront naturellement le dynamisme de notre jeunesse, nous aurons besoin de la force et de l'organisation de nos femmes, mais nous aurons essentiellement besoin de l'expérience de nos aînés », a-t-elle soutenu.

Cet acte est une manière claire de démontrer que le parti reste cohérent et que, où que se trouve chaque personne, elle doit contribuer efficacement à la croissance continue du parti.

Pour Roberto de Almeida, autre membre du MPLA, il est important de reconnaître les réalisations des personnes de leur vivant, en particulier celles qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour la libération du pays, afin que nous puissions aujourd'hui être indépendants.

Il a souligné que cette reconnaissance est plus que méritée.

Le nationaliste a également évoqué les moments nostalgiques et sombres qu'il a vécus en prison, de 1963 à 1968, décrivant Lopo do Nascimento comme une personne affable, dotée d'un grand sens de l'humour et d'une grande disponibilité.

Luzia Inglês partage ce point de vue, affirmant avoir rencontré le nationaliste dans les années 1970, en République de Zambie, pendant la lutte de libération nationale.

Concernant sa nomination au poste de Premier ministre de la République populaire d'Angola, elle a expliqué que ce n'était pas une période stable, car il y avait une certaine instabilité, mais qu'avec résilience, il avait assumé ce poste avec responsabilité et avait créé les conditions d'un pays libre et souverain.

Elle a considéré Lopo do Nascimento comme un bon patriote et une personnalité très forte, qui servirait de référence et d'exemple à beaucoup de ceux qui veulent servir l'Angola et servir les Angolais.

Le nationaliste et contemporain Ismael Gaspar Martins a considéré cet hommage comme l'une des meilleures initiatives prises par la direction du parti, car il s'agit d'une figure dont les jeunes devraient s'inspirer.

Selon Ismael Martins, Lopo do Nascimento était l'un des leaders qui a su être présent et ferme dans la lutte pour atteindre plusieurs objectifs.

Pour lui, il est nécessaire de continuer à identifier des leaders, « car lorsque nous disons que la lutte continue, que la révolution est victorieuse, elle a besoin de compter et d'avoir des leaders comme Lopo do Nascimento ».

Dans une interview à la presse, Lopo do Nascimento a déclaré que c'était un moment spécial, qui a servi à passer du temps avec des compagnons de voyage de longue date.

Pour le lauréat, il est nécessaire de continuer à travailler pour maintenir et réaliser les idéaux du parti et des Angolais.

Lopo do Nascimento a occupé au fil des ans, entre autres, les postes de ministre du Commerce intérieur, du Commerce extérieur, de l'Administration du Territoire, ainsi que de commissaire provincial de Huíla.

Il a également été secrétaire général du MPLA.

Il était le 66e candidat sur la liste nationale du MPLA aux élections législatives de septembre 2008. Il a quitté la politique active le 27 janvier 2013.