Afrique Centrale: Le Conseil de sécurité de l'ONU salue les efforts de l'Angola dans la médiation en RDC

Luanda — Le Conseil de sécurité des Nations Unies a salué jeudi, à New York, les efforts de médiation du président João Lourenço, pour les progrès significatifs réalisés, visant la paix et la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Selon un communiqué de presse envoyé à l'ANGOP, lors de la séance publique d'analyse de la situation en RDC, y compris le rapport trimestriel de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), l'organisme a également salué le processus de Nairobi dirigé par l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta.

Présentant le rapport de la MONUSCO, le représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintu Keita, a qualifié le contexte politique et sécuritaire actuel de « très tendu », appelant toutes les parties à honorer leur engagement de faire taire les armes et de rechercher la paix.

À son tour, le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco da Cruz, a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation dans l'est de la RDC, à l'avancée continue et à l'occupation conséquente des territoires par le M23.

Il a noté que ces actions continuent de se produire malgré les efforts régionaux et internationaux en cours en vue d'une solution politique et négociée au conflit, ce qui compromet la paix et la stabilité, aggravant la situation humanitaire et menaçant la sécurité dans la région des Grands Lacs et sur le continent.

Il a rappelé que le 21 février 2025, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité la résolution 2773, qui condamne fermement les offensives du M23 dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu et l'exhorte à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer des zones qu'il contrôle.

Concernant les résultats de la médiation mandatée par l'Union africaine, il a déclaré qu'en mai 2022, l'Union africaine (UA) a mandaté le président João Lourenço comme président de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), pour servir de médiateur dans la résolution de la crise politique entre la RDC et le Rwanda.

Le diplomate angolais a présenté une chronologie des événements survenus au cours de la médiation angolaise, soulignant une nouvelle dynamique et l'urgence de faire avancer le Processus de Nairobi, un mécanisme diplomatique chargé de traiter les questions liées aux différents groupes armés opérant en RDC, dont le M-23.

D'autre part, il a affirmé que l'Angola a toujours cru à la nécessité, parallèlement aux efforts de normalisation des relations entre la RDC et le Rwanda, de mener également des négociations directes entre le gouvernement de la RDC et le M23 dans le cadre du processus de paix.

Lors de son discours, le diplomate Francisco da Cruz a également mis l'accent sur la pertinence des Processus de Luanda et de Nairobi, soulignant la reconnaissance de la Commission de l'Union africaine pour la contribution significative du Processus de Luanda à la création de conditions de dialogue et d'engagement régional et international, offrant une plate-forme précieuse pour promouvoir la compréhension mutuelle dans la recherche de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l'est de la RDC.

« Près de deux mois après avoir assumé la présidence tournante de l'Union africaine, le chef de l'État angolais, João Lourenço, ressent le besoin de se consacrer pleinement aux priorités de l'agenda continental, parmi lesquelles figurent les questions de paix et de sécurité », a-t-il indiqué.

Il a considéré comme des étapes fondamentales vers une solution pacifique au conflit dans l'est de la RDC, le strict respect du cessez-le-feu convenu entre les parties le 4 août 2024, la cessation immédiate de toutes les hostilités, la mise en oeuvre du Concept d'opérations du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives rwandaises et le déploiement d'un mécanisme de vérification renforcé.

Il a salué les efforts régionaux en cours au niveau de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) dans le cadre des initiatives diplomatiques visant à parvenir à une paix durable dans l'est de la RDC.

En conclusion, Francisco da Cruz a réitéré que l'Angola reconnaît l'importance des initiatives diplomatiques des Nations Unies, d'autres organisations internationales et des pays de bonne volonté qui souhaitent contribuer à la consolidation des progrès et soutenir les efforts en cours pour une résolution pacifique de la crise en RDC, à condition qu'elles soient alignées et coordonnées avec l'agenda de l'UA, dans l'esprit de « solutions africaines aux problèmes africains ».

À cet égard, il a réaffirmé la position de la Commission de l'UA selon laquelle toutes les initiatives devraient être conçues pour compléter et renforcer les mécanismes africains existants, garantissant la cohérence, l'appropriation et l'efficacité pour relever les défis qui prévalent sur le continent.

Il a souligné qu'en tant que Champion de la paix et de la réconciliation en Afrique et Président par intérim de l'UA, João Lourenço restera engagé à mobiliser les initiatives africaines et l'aide internationale pour parvenir à la paix et à la stabilité en Afrique.