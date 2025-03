Angola: Le pays aborde la situation de sept mineurs accueillis au Panama

Luanda — L'Angola et le Panama ont abordé jeudi, dans la capitale panaméenne, le cas de sept mineurs angolais, actuellement sous la protection et la tutelle du Secrétariat national de l'enfance, de l'adolescence et de la famille et des villages d'enfants SOS de ce pays d'Amérique centrale.

Selon un communiqué de presse envoyé à l'ANGOP, les délégations respectives étaient dirigées par le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Vieira Lopes, et le vice-ministre des Affaires étrangères du Panama, Carlos Ruiz Hernandez.

Selon le document, il s'agit de deux familles, l'une de quatre frères et soeurs, dont la mère est décédée pendant la traversée, et l'autre de trois frères et soeurs dont les parents ont perdu la vie il y a six ans dans la jungle de Darien.

Situé à la frontière de 266 kilomètres entre la Colombie et le Panama, Darien est devenu, ces dernières années, un couloir pour les migrants qui tentent d'atteindre les États-Unis et le Canada depuis l'Amérique du Sud.

Depuis 2016, 6 500 prétendus Angolais ont traversé la dangereuse jungle.

Cette année, 71 citoyens détenteurs de passeports angolais ont été interceptés et trois familles vivent actuellement dans des centres d'accueil à Darien.

Le Darien a toujours été l'une des régions les plus difficiles à traverser en Amérique latine. Cette région, caractérisée par un terrain accidenté et une végétation dense, représente un défi pour la population migrante qui cherche à traverser l'Amérique du Sud vers l'Amérique centrale et finalement vers l'Amérique du Nord.

Coopération

D'autre part, les parties ont exprimé leur intérêt à renforcer les relations diplomatiques et à élargir les liens diplomatiques dans des domaines d'intérêt pour le développement commun.

L'année dernière, l'Angola et le Panama ont signé un Accord général de coopération scientifique, technique, éducative et culturelle au siège des Nations Unies à New York.

L'accord, signé par le ministre des Relations Extérieures, Téte António, et son homologue panaméen, Javier Martinez-Acha, vise à créer les bases générales pour la promotion de la coopération technique entre les parties, conformément aux lois applicables dans les deux pays.

Valable pour cinq ans, l'Accord est renouvelable automatiquement pour des périodes égales et successives, sauf si l'une des parties exprime son intention d'y renoncer, ce qui doit être fait par écrit, au moins six mois à l'avance, par voie diplomatique.

Le Panama est un pays d'Amérique centrale situé sur l'isthme qui relie l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud et possède la deuxième plus grande économie de la région. Sur son territoire se trouve le canal de Panama, une voie navigable artificielle qui relie les océans Atlantique et Pacifique et qui constitue une importante source de profit pour ce pays.