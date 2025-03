Angola: Bengo organise un forum d'investissement industriel

Caxito — La province de Bengo accueille le 11 avril de cette année le 1er Forum d'investissement industriel dans la perspective de partager des connaissances et de trouver des solutions aux problèmes qui affectent les secteurs de l'industrie manufacturière et extractive.

Selon le directeur du Bureau intégré de développement économique, Pedro de Barros Katendi, on envisage de faire de ce forum un lieu de rencontre entre les entrepreneurs, les institutions publiques et l'État lui-même, mais aussi de créer des échanges entre les entreprises nationales et étrangères basées dans la province de Bengo.

Cette rencontre va également faire connaître les bonnes pratiques dans les secteurs institutionnels et présenter les projets les plus importants pour la diffusion et la promotion au sein de la société de l'application des meilleurs produits et services de différents secteurs dans l'environnement des affaires.

Développer et opérationnaliser le réseau de pôles industriels de la province et renforcer l'employabilité des jeunes sont d'autres objectifs du Forum d'investissement industriel de Bengo.

Expo Bengo 2025

Pedro Katendi, qui s'exprimait lors de la 3ème session ordinaire du gouvernement provincial de Bengo, a confirmé que l'Expo Bengo 2025 sera organisé pour faire connaître le potentiel économique de la province.

« Nous avons l'intention de rassembler plus de 50 exposants pour sensibiliser la société angolaise sur l'importance des foires, en créant des opportunités d'affaires dans les différents secteurs de la vie économique du pays, notamment dans l'agroalimentaire, l'industrie manufacturière et minière », a-t-il déclaré.

Le responsable a souligné que l'Expo Bengo permettra de rapprocher les producteurs et les acheteurs de manière réelle, pratique et rapide, ainsi que promouvoir le tourisme dans la province.

L'événement connaîtra la participation d'exposants des provinces voisines de Luanda, Icolo e Bengo, Cuanza-Norte, Uíge et Zaire.