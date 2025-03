Angola: Le Gouvernement recueille des contributions sur les Systèmes Agroalimentaires 2026-2035

Benguela (Angola) — La ville de Benguela a accueilli, jeudi, un atelier sur la politique (IIe cycle) pour l'élaboration de la Stratégie Nationale pour la Reconversion des Systèmes Agroalimentaires en Angola 2026-2035, dans une initiative du Bureau Provincial de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche.

La rencontre, qui a duré quelques heures, a abordé des sujets tels que la méthodologie de consultation publique, la garantie de la sécurité alimentaire nationale et la promotion de l'inclusion de moyens de subsistance équitables.

Selon la vice-gouverneure chargée du secteur politique, social et économique, Cátia Cachuco, il est urgent de renouveler les efforts de l'Exécutif pour promouvoir un système agroalimentaire résilient, inclusif et durable, qui est un pilier essentiel du développement de l'Angola.

Elle a annoncé que l'atelier visait à assurer une large participation des principaux acteurs au processus de formulation de propositions d'instruments de politique publique, pour améliorer la performance des équipes structurantes des services sociaux dans les zones rurales, fondamentalement dans les communautés les plus vulnérables.

Cátia Cachuco a affirmé que les résultats de cet atelier serviront d'« arbre » pour la création d'instruments physiques et politiques, afin de parvenir au développement du secteur agricole.

Des membres du Gouvernement, des entités traditionnelles et religieuses, des associations agricoles, des coopératives et des directeurs municipaux de l'Agriculture et de la Santé ont participé à l'Atelier.

La Stratégie nationale de l'Angola pour la reconversion des systèmes agroalimentaires 2026-2035 vise à transformer le système agricole du pays.

Pour que cette stratégie soit couronnée de succès, il faudra un engagement politique, l'allocation de ressources adéquates, des partenariats entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile, des investissements dans la recherche et le développement agricoles, le renforcement des institutions qui soutiennent l'agriculture et la promotion de politiques qui encouragent le développement du secteur agricole.