Tunisie: Portail « Mubawab » - Le loyer des appartements a augmenté de 7% au cours du second semestre 2024

Les loyers des appartements ont enregistré durant le second semestre (juillet - décembre) 2024, une hausse de 7 % par rapport au second semestre 2023, révèle la 9ème édition du « Tensiomètre locatif » lancé par la plateforme immobilière «Mubawab».

Les loyers ont, également, augmenté de 3% par rapport au premier semestre 2024, ce qui témoigne, selon la plateforme, une demande croissante pour les locations à long terme.

Le tensiomètre locatif couvre un large éventail de configurations de logements, qu'ils soient neufs, anciens ou vides et calcule les prix moyens de location par zone géographique et type de bien. Il se concentre sur les logements destinés à la location résidentielle longue durée, excluant les biens commerciaux, les terrains, fermes, et propriétés en vente.

La superficie moyenne des appartements a enregistré, durant le deuxième semestre 2024, une hausse de 3 % par rapport au premier semestre 2024 bien qu'elle ait légèrement diminué de 1% par rapport à l'année précédente, ce qui dénote d'une l'évolution des besoins des locataires.

Selon ce tensiomètre, plus de la moitié des biens proposés à la location sur Mubawab.tn sont des appartements. Et d'ajouter que 43 % des utilisateurs de la plateforme recherchent spécifiquement ce type de bien pour une location à long terme.

« La Marsa », « Ennasr 2 » et « Les Jardins de Carthage » restent les « quartiers incontournables »

S'agissant des quartiers et superficies les plus recherchés sur la plateforme, « La Marsa », « Ennasr 2 » et « Les Jardins de Carthage » demeurent des « quartiers incontournables », dans le Grand Tunis, affichant des taux de demande respectifs de 8 %, 7 % et 6 %. Ces zones continuent de séduire les locataires depuis le début de l'année 2024.

Bien que plus éloigné des quartiers les plus prisés, Boumhel connaît un intérêt croissant, estime la même source, notamment pour les appartements S+2 et S+3, avec des loyers moyens de 1 015 D et 1 135 D par mois.

Les superficies les plus recherchées se situent entre 90 et 130 m².

Pour ce qui est du Cap Bon, Les appartements S+2 dominent la demande locative, représentant 46 % des recherches à Hammamet Nord. Les loyers concernent, principalement, des superficies entre 50 et 90 m², avec une préférence marquée pour les S+2.

A Hammamet Sud, la demande se concentre surtout sur les appartements S+1, dont le loyer moyen est de 1 060 D/mois. Les superficies recherchées varient, également, entre 50 et 90 m².

Au Sahel, El Kantaoui demeure le leader incontesté, avec les appartements S+2 représentant 47 % de la demande locative.

Les loyers des S+1 continuent de séduire, affichant un prix moyen de 1 145 D/mois. La zone de Chott Meriem connaît une hausse significative des loyers, notamment pour les appartements S+2, dont les prix ont augmenté de 13 %, passant de 995 D à 1 125 D entre le premier et le deuxième semestre 2024.