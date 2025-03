Tunisie: Saison estivale maritime - Le ministre des Transports détaille les mesures à prendre

Le ministre des Transports, Rachid Amri, a présidé, le jeudi 27 mars 2025, une réunion de travail au ministère des Transports consacrée à l'organisation du secteur maritime en vue de la saison estivale 2025. Cette réunion a porté notamment sur les programmes de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) et de l'Office de la Marine Marchande et des Ports, avec l'objectif de définir les mesures nécessaires pour garantir une saison réussie.

Le ministre a insisté sur l'importance de fournir des services à la hauteur de la réputation de la Tunisie en tant que destination touristique et de garantir un transport confortable pour les Tunisiens résidant à l'étranger, tant à l'aller qu'au retour, conformément aux orientations du président de la République, Kaïs Saïed.

Rachid Amri a souligné la nécessité de renforcer les préparatifs organisationnels, logistiques, techniques et commerciaux pour assurer une gestion optimale de la saison estivale. Cela inclut notamment une amélioration continue des services des ports de La Goulette et de Zarzis, ainsi qu'une simplification des procédures en coopération avec les différents acteurs impliqués dans ces installations.

Le ministre a également mis en avant la propreté, l'accueil et l'assistance aux passagers comme des priorités absolues. Il a recommandé un renforcement des programmes de formation et de sensibilisation pour le personnel, afin d'assurer un service client de qualité et renforcer l'image de la Tunisie en tant que destination touristique.

Par ailleurs, le ministre a insisté sur la nécessité d'une surveillance renforcée des navires et des deux ports pour prévenir toute irrégularité. Il a rappelé que le ministère suivait de près l'évolution des travaux dans les installations de la flotte maritime nationale et des ports, et qu'il prendrait les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement ou de non-respect des normes légales. Il a également précisé que toute action susceptible de nuire à l'image du pays ou d'entraver le bon fonctionnement des services publics ferait l'objet de sanctions.

Rachid Amri a également souligné l'importance de protéger les installations portuaires contre toute intrusion, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des accès. Dans ce cadre, il a appelé à accélérer la finalisation des travaux d'infrastructure en cours, en veillant à respecter les délais afin d'être prêts pour le lancement de la saison estivale.