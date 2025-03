Afrique: L'ambassadeur Delil Kedir a présenté les lettres de créance au président sud-africain Cyril Ramaphosa.

<strong>Addis-Abeba, le — L'ambassadeur d'Éthiopie, Delil Kedir, a présenté ses lettres de créance au président sud-africain Cyril Ramaphosa jeudi à Pretoria.

Dans son allocution, l'ambassadeur Delil a rappelé les relations historiques et de longue date entre les deux pays, fondées sur l'amitié mutuelle et l'esprit panafricain, consolidées par un partenariat stratégique favorisant une solidarité forte et des liens interpersonnels.

L'ambassadeur a également exprimé, au nom du gouvernement éthiopien, sa gratitude et sa reconnaissance pour le soutien indéfectible du gouvernement sud-africain au principe continental de solutions africaines aux problèmes africains, tout en saluant le rôle de l'Afrique du Sud dans la facilitation et l'accueil de l'accord de cessation des hostilités de Pretoria.

Il a également souligné les efforts et l'engagement exceptionnel du gouvernement éthiopien pour la pleine mise en oeuvre de l'accord, selon l'ambassade d'Éthiopie en Afrique du Sud.

Dans son discours, l'ambassadeur Delil a souligné l'importance des relations bilatérales, récemment élevées au rang de partenariat stratégique, mettant en avant les liens profonds entre les deux pays, tant au niveau bilatéral qu'interpersonnel.

Il a assuré de son dévouement et de sa détermination à renforcer davantage les relations multisectorielles en matière de commerce, d'investissement et de transfert de technologie afin d'améliorer les relations interpersonnelles et d'en tirer des bénéfices mutuels accrus.