Ile Maurice: Une révolution médicale issue d'une recherche éthique et indispensable

Troisième cause de mortalité à Maurice, le cancer tue 10 millions de personnes dans le monde par an. De nouveaux traitements offrent à des millions de patients un véritable espoir de guérison. Parmi eux, l'immunothérapie, en plein essor depuis 2010, transforme la prise en charge de la maladie. Souvent combinée à d'autres approches, elle produit des résultats très prometteurs, allant jusqu'à la disparition complète de certaines tumeurs. En activant le système immunitaire pour reconnaître et détruire les cellules cancéreuses, cette avancée redonne espoir et contribue à prolonger la vie.

Les recherches récentes et les applications de l'immunothérapie développées par des laboratoires de renom, associées ou non à d'autres traitements classiques, représentent un tournant en médecine pour le traitement de maladies comme le cancer mais aussi pour le développement de thérapies contre les maladies auto-immunes, infectieuses ou neurodégénératives.

L'immunothérapie, c'est quoi?

Dans le cas de la lutte contre le cancer, et contrairement aux traitements classiques comme la chimiothérapie ou la radiothérapie, l'immunothérapie agit indirectement sur les cellules cancéreuses en stimulant le système immunitaire et en renforçant les défenses naturelles. Cela permet souvent de réduire les effets secondaires car l'immunothérapie épargne les cellules saines.

De plus, l'immunothérapie peut offrir des bénéfices durables comme une mémoire immunitaire qui empêche la réapparition de la maladie.

Le Dr Moonindranath Sohun, oncologue mauricien, souligne

«J'utilise l'immunothérapie alliée à la chimiothérapie avec un certain nombre de mes patients. Les résultats sont extrêmement bénéfiques car ce traitement accroît considérablement le taux de survie. Il est important de continuer la recherche dans ce domaine afin de développer de nouveaux traitements.

Sans cette recherche, menée dans un environnement rigoureusement contrôlé et respectueux, des avancées médicales comme l'immunothérapie n'auraient jamais été accessibles aux patients mauriciens et à des millions d'autres à travers le monde, transformant des vies et apportant un nouvel espoir.»

Les étapes avant qu'un médicament soit approuvé

Avant d'être disponible, un médicament passe par plusieurs phases strictes de recherche.

D'abord la phase fondamentale, au niveau cellulaire, puis les phases précliniques et cliniques 1, 2 et 3, où son efficacité et sa sécurité sont testées sur des volontaires.

La phase préclinique de ces traitements sur des primates, en particulier les macaques cynomolgus de Maurice, est une étape essentielle. Leur proximité biologique unique avec les humains, notamment au niveau du système immunitaire, permet de mieux comprendre les maladies complexes comme le cancer et de développer des traitements sûrs et efficaces.

Les primates mauriciens jouent ainsi un rôle essentiel dans la découverte et le développement de thérapies contre le cancer, sauvant des millions de vies à travers le monde.

<10% Avant l'immunothérapie, les taux de survie à 5 ans pour certains cancers avancés étaient inférieurs à 10 %

40% Grâce à l'immunothérapie, ces taux ont plus que triplé dans certains cas, atteignant jusqu'à 40 % pour des cancers comme le mélanome ou le cancer du poumon.

3m Plus de 3 millions de patients ont déjà bénéficié de ces nouveaux traitements à travers le monde.

(Sources: Centre Gustave Roussy, WHO, Cancer Research UK, statistiques locales sur la santé | https://www.merck.com/news/keytruda-pembrolizumab-mercks-anti-pd-1-therapy-demonstrates-superior-survival-progression-free-survival-and-overall-response-rate-compared-to-ipilimumab-an-anti-ctla-4-therapy/)

Ceci est une communication de la Cyno Breeders Association (CBA) visant à informer les Mauriciens des avancées médicales significatives réalisées dans le monde grâce à la recherche sur les singes. La Cyno Breeders Association (CBA) s'engage à garantir les normes les plus élevées en matière de soins et de pratiques éthiques dans la recherche biomédicale. Ensemble, nous contribuons à faire progresser la médecine mondiale tout en respectant les êtres vivants impliqués.