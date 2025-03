Cote d'Ivoire: Curage et entretien des ouvrages de drainage - L'Onad lance l'opération présaison des pluies

Le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a lancé le 25 mars 2025 à Attécoubé l'opération présaison des pluies.

Chaque année, l'Office national de l'assainissement et du drainage (Onad) mène une action dénommée "Opération présaison des pluies". Ce projet consiste à renforcer au cours du premier trimestre de toutes les années, les activités de curage et d'entretien des ouvrages de drainage ainsi que les actions de communication de ceux-ci, en vue de disposer de leur capacité optimale avant le début de la grande saison des pluies.

C'est le sens de l'opération lancée le mardi 25 mars 2025, sur le canal de drainage d'une longueur de 1200 m situé à Attécoubé par le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Gildas Simy. « Cette opération vise à atténuer les effets néfastes des inondations », a précisé le représentant du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana. Soulignant que cette opération va s'étendre sur toute l'année.

Poursuivant, Gildas Simy a décliné les différentes activités de cette opération qui vont consister au curage et à l'entretien permanent des bassins ; au curage ponctuel des bassins et à l'entretien permanent des canaux et dalots d'environ 200 000 m3.

Les canaux et dalots d'Allabra, de rue ministre, banco, golf, Bingerville, Cme, des exutoires de Koumassi seront concernés. Il y aura également le curage des points critiques dans les communes du district d'Abidjan. Outre cette action, l'Onad procédera à une mise sous surveillance des cinq sites sensibles, à savoir le bassin Cie ; le dalot zoo ; le bassin de Bonoumin ; le dalot du carrefour palmeraie et celui de Bingerville Cme. Il y aura aussi une mise en oeuvre d'une campagne de communication grand public dans la presse, dans l'audiovisuel et en ligne.

Pour Aboubakar Bamba, directeur général adjoint de l'Onad, ce plan d'action de présaison des pluies a pour objectif de passer des messages de sensibilisation à l'endroit de tous et de rappeler aux populations, les dispositions prises par le ministère pour atténuer les effets néfastes des pluies.

Présente en ce lieu, le 5e adjoint au maire d'Attécoubé, en charge de l'environnement, Armelle Assi, a rassuré les envoyés du ministère de de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité relativement à la sensibilisation des populations à l'utilisation des ouvrages de drainage des eaux de pluie.