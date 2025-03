Algérie: Signature de la convention finale relative au projet intégré de production de lait dans le sud du pays

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa a coprésidé, jeudi, avec le conseiller auprès du président de la République chargé du commerce, de l'approvisionnement, du contrôle et de l'import-export, Kamel Rezig, la cérémonie de signature de la convention finale relative à la mise en oeuvre du projet intégré de production de lait en poudre dans le sud du pays, l'un des plus grands projets agricoles d'une valeur de 3,5 milliards de dollars.

La convention a été signée par la Directrice générale de l'investissement et du foncier agricoles au ministère, Mme Souad Assaous, et le président du conseil d'administration de la société Baladna-Algérie, M. Ali Al-Ali, en présence de cadres du ministère et du directeur général du Fonds national d'investissement (FNI), indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, une convention sur l'acquisition de lait en poudre produit par le projet a également été signée entre la société Baladna-Algérie et l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL). La convention a été signée par le président du conseil d'administration de la société Baladna-Algérie et le directeur général de l'ONIL, ajoute la même source.

Le projet sera réalisé sur une superficie de 117.000 hectares, incluant des fermes pour la production de fourrages, des fermes pour l'élevage de vaches et la production de lait et de viande, ainsi qu'une usine de production de lait en poudre.

Ce projet stratégique vise à "produire localement 50 % des besoins du marché national en lait en poudre, en vue d'atteindre l'autosuffisance ainsi qu'à approvisionner le marché local en viande rouge, à créer des postes d'emplois et à contribuer à l'augmentation du nombre de têtes bovines.

Le projet a déjà démarré dans la wilaya d'Adrar, avec la réalisation de forages exploratoires, ainsi que l'achèvement des études relatives à la mise en valeur.