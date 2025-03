Algérie: L'artiste Hamza Feghouli tire sa révérence à l'âge de 86 ans

ALGER — L'artiste Hamza Feghouli, connu pour son personnage comique "Mama Messaouda", est décédé, vendredi, des suites d'une longue maladie, à l'âge de 86 ans, a-t-on appris auprès de son entourage.

Né en 1938 à Tiaret, le défunt était l'un des comédiens les plus célèbres en Algérie, connu pour son rôle de "Mama Messaouda", dans le duo comique avec le défunt artiste Raouf Ikkache, connu sous le nom artistique de "Hdidouane", durant les années 1970 et 1980.

Il était également célèbre pour son personnage "Kouider Zeddam", un rôle comique qu'il a brillamment incarné dans le film "Le Clandestin" (1989) de Benamar Bakhti. Il a également participé à d'autres films cinématographiques tels que "L'honneur de la tribu" (1993) de Mahmoud Zemmouri, et "Moritori" (2007) de Okacha Touita, entre autres, ainsi qu'à des productions télévisées dont le feuilleton "Kayd Zaman" et les sitcoms "Dar Djiran", "Bodho" et "Café Mimoun".

Suite au décès de l'artiste, le ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, a présenté ses condoléances à la famille de l'artiste et à la famille artistique, estimant que le regretté "n'était pas un simple comédien, mais une âme d'artiste qui a su dessiner et redonner le sourire à travers des histoires qu'il a incarnées avec brio, et dont l'influence va au-delà de l'art pour s'étendre à l'éducation et au nationalisme, devenant ainsi inoubliable dans le monde de l'art algérien et occupant une place de choix dans notre coeur".