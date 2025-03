Algérie: Décès de l'artiste Hamza Feghouli - Le président de la République présente ses condoléances

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à la famille de l'artiste Hamza Feghouli, décédé, vendredi, à l'âge de 86 ans.

"Avec un coeur résigné à la volonté d'Allah, le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a appris la triste nouvelle de la disparition de l'artiste Hamza Feghouli, puisse Allah Tout-Puissant lui accorder Sa sainte miséricorde et l'accueillir dans Son vaste paradis", lit-on dans le message de condoléances.

"En cette douloureuse épreuve, Monsieur le président de la République présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du défunt, ainsi qu'à l'ensemble de la famille artistique et culturelle, suite au décès de l'une de ses figures les plus marquantes, qui a marqué de son empreinte les esprits des Algériens durant plusieurs décennies, grâce à son talent immortalisé dans des oeuvres artistiques profondément gravées dans nos mémoires, apportant de la joie au public, notamment dans les moments difficiles, se distinguant ainsi de par sa place de choix parmi les artistes et l'ensemble des Algériens", a-t-il ajouté.

"Nous prions Allah Tout-Puissant, en ces derniers jours du mois sacré de Ramadhan, de lui accorder Sa sainte miséricorde, et de prêter à sa famille et à ses proches patience et réconfort. A Allah nous appartenons et à lui nous retournons", a conclu le président de la République dans son message.