Maroc: Le bénéfice du groupe marocain Bank of Africa atteindra un niveau record de 312 millions de dollars en 2024

TLDR

Le groupe Bank of Africa, basé au Maroc, a déclaré une augmentation de 29 % de son bénéfice net pour 2024, atteignant 3,4 milliards de dirhams (353 millions de dollars), contre 2,7 milliards de dirhams en 2023

Le produit net bancaire a augmenté de 10 % pour atteindre 18,7 milliards de dirhams, grâce à une hausse de 6 % de la marge d'intérêt et de 4 % des commissions.

Les crédits à la clientèle hors revente ont augmenté de 2 % à 223,2 milliards de dirhams, et les dépôts de la clientèle (hors pensions) ont augmenté de 8 % à 256 milliards de dirhams

Le groupe Bank of Africa, basé au Maroc, a déclaré une augmentation de 29% du bénéfice net pour 2024, atteignant 3,4 milliards de dirhams (353 millions de dollars), contre 2,7 milliards de dirhams en 2023. La banque a indiqué que la croissance provenait de l'amélioration des performances au Maroc et en Afrique subsaharienne, qui ont contribué respectivement à 49% et 45% du bénéfice total.

Le produit net bancaire a augmenté de 10 % à 18,7 milliards de dirhams, soutenu par une hausse de 6 % de la marge d'intérêt et de 4 % des commissions. Le résultat d'exploitation a augmenté de 23% à 10 milliards de dirhams, tandis que le coefficient d'exploitation consolidé s'est amélioré à 52%.

Les crédits à la clientèle hors revente ont augmenté de 2% à 223,2 milliards de dirhams et les dépôts de la clientèle (hors pensions) ont progressé de 8% à 256 milliards de dirhams. Le total des actifs a augmenté de 9 %. Le coût du risque a augmenté de 15% à 3,2 milliards de dirhams. Les fonds propres ont augmenté de 9%, tandis que le ratio de couverture de la dette s'est amélioré, passant de 62,3% à 64%. La banque prévoit de maintenir la dynamique de croissance sur les principaux marchés en 2025.

Points clés à retenir

La performance de Bank of Africa en 2024 reflète des contributions équilibrées du Maroc et de l'Afrique subsaharienne. La croissance du produit net bancaire et l'amélioration de la maîtrise des coûts ont permis de compenser la hausse des provisions. L'augmentation de 15 % du coût du risque à 3,2 milliards de dirhams est le signe d'une approche plus prudente en matière de crédit dans un contexte de pressions économiques sur certains marchés.

L'augmentation de 2 % des prêts à la clientèle et de 8 % des dépôts suggère une demande continue de crédit et une amélioration de la liquidité. La croissance des actifs de 9 % et l'amélioration du ratio de couverture de la dette témoignent de la solidité accrue du bilan. Le groupe continue de s'appuyer sur sa présence diversifiée sur les marchés africains à forte croissance et sur sa base au Maroc.

Avec 94 % des bénéfices provenant du Maroc et de l'Afrique subsaharienne, l'orientation géographique du groupe reste centrée sur l'expansion bancaire régionale. Bank of Africa devrait se concentrer sur l'expansion numérique, la qualité du portefeuille de prêts et les synergies régionales alors qu'elle vise une croissance accrue sur ses marchés en 2025.