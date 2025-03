Nigeria: La société nigériane Payhippo lève 4 millions de dollars pour financer l'énergie propre après le changement de marque de Rivy

TLDR

La startup fintech nigériane Payhippo s'est rebaptisée Rivy et a levé 4 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de pré-série A pour développer son activité de financement des énergies propres.

Le financement est réparti à parts égales entre 2 millions de dollars de fonds propres et 2 millions de dollars de dettes en monnaie locale

EchoVC et Shell's All On ont codirigé le tour de table. EchoVC a investi par l'intermédiaire de son fonds Eco, doté de 2,5 millions de dollars, qui soutient des entreprises dans le domaine du climat et de la mobilité

La startup fintech nigériane Payhippo s'est rebaptisée Rivy et a levé 4 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de pré-série A pour développer son activité de financement des énergies propres. Le financement est réparti de manière égale entre 2 millions de dollars de capitaux propres et 2 millions de dollars de dettes en monnaie locale.

EchoVC et Shell's All On ont codirigé le tour de table. EchoVC a investi par l'intermédiaire de son fonds Eco, doté de 2,5 millions de dollars, qui soutient des entreprises dans le domaine du climat et de la mobilité. La dette a été contractée auprès de bailleurs de fonds nigérians anonymes. Fondée en 2019, Rivy s'est d'abord concentrée sur les prêts aux PME. Elle exploite maintenant une place de marché reliant plus de 250 vendeurs de systèmes solaires aux entreprises, offrant un financement pour étaler les coûts du système solaire dans le temps.

Le PDG Dami Olawoye a déclaré que la demande de prêts a augmenté depuis le pivot de 2023 vers le financement de l'énergie. Rivy a déboursé 2 millions de dollars de prêts en 2024 et augmente son portefeuille de prêts mensuels de 15 %. Les conditions de prêt commencent à un taux de 12 % pour trois mois, avec un acompte de 30 %.

Points clés à retenir

Le pivot de Rivy reflète une tendance plus large parmi les fintechs africaines qui vont au-delà du crédit traditionnel. Comme Branch au Kenya ou Aella au Nigéria, Rivy utilise son infrastructure de prêt pour résoudre des problèmes plus profonds, en l'occurrence l'accès à l'électricité. Avec l'augmentation des coûts de l'électricité et la volatilité des prix du diesel, l'énergie solaire gagne du terrain. Mais les coûts initiaux restent un obstacle. Le modèle de Rivy aide les petites entreprises à accéder à l'énergie solaire avec des conditions de paiement flexibles, tout en soutenant les vendeurs d'énergie solaire qui ont besoin de fonds de roulement.

En finançant à la fois les utilisateurs finaux et les projets de micro-réseaux, Rivy se positionne à la fois sur le segment des entreprises et sur celui de l'énergie communautaire. Le modèle réduit les coûts de l'énergie pour les utilisateurs et offre une performance stable des prêts - le PDG Olawoye revendique un ratio de prêts non productifs inférieur à 1 %.