Kenya: Lipa Later entre dans l'administration après un échec de financement et une dette croissante

TLDR

La fintech kenyane Lipa Later, spécialisée dans l'achat immédiat et le paiement différé, a été placée sous administration judiciaire le 24 mars 2025.

Cette mesure retire aux administrateurs de l'entreprise le contrôle des opérations et transfère le pouvoir de décision à l'administrateur.

Lipa Later a levé 12 millions de dollars de fonds propres en 2022 et a obtenu 3,4 millions de dollars de dettes en septembre 2023.

La fintech kenyane "buy-now-pay-later" (BNPL) Lipa Later a été placée sous administration judiciaire à compter du 24 mars 2025, après des mois de difficultés financières. Joy Vipinchandra Bhatt, de Moore JVB Consulting LLP, a été nommée administratrice, selon un avis publié au journal officiel. Cette décision retire aux administrateurs de la société le contrôle des opérations et confie le pouvoir de décision à l'administrateur.

Les créanciers ont jusqu'au 23 avril pour présenter leurs réclamations. Les employés et les fournisseurs ont signalé qu'ils n'avaient pas été payés depuis la fin de l'année 2024. Dans un cas, le groupe Africa Foresight, basé à Londres, a intenté un procès à Lipa Later pour des honoraires de conseil impayés d'un montant de 13 516 dollars. La Haute Cour du Kenya a statué contre Lipa Later en décembre 2024, citant des courriels internes reconnaissant la dette.

Lipa Later avait levé 12 millions de dollars de fonds propres en 2022 et obtenu 3,4 millions de dollars de dettes en septembre 2023. Cependant, elle n'a pas réussi à lever des capitaux supplémentaires en 2024. Son acquisition de la plateforme de commerce électronique Sky.Garden pour 250 millions de KES (1,9 million de dollars) en décembre 2023 a soulevé des questions quant à sa stabilité financière.

Points clés à retenir

La chute de Lipa Later marque un chapitre d'avertissement dans le boom des fintechs en Afrique. Autrefois considéré comme un innovateur BNPL en pleine ascension, l'effondrement de l'entreprise reflète la pression croissante exercée sur les startups qui dépendent fortement des capitaux externes. Bien qu'elle ait levé plus de 15 millions de dollars depuis 2019, Lipa Later n'a pas réussi à obtenir de financement en 2024 dans un contexte de resserrement du sentiment des investisseurs.

L'acquisition de Sky.Garden, elle-même en difficulté, pourrait avoir aggravé les problèmes de liquidité de Lipa Later.

Dans le même temps, les retards de paiement des salaires des employés et les dettes des fournisseurs ont érodé la confiance des parties prenantes. La nomination d'un administrateur est le signe d'un dernier effort pour sauver la valeur de l'entreprise, soit par une restructuration, soit par une vente. Le modèle de Lipa Later, qui consiste à accorder des prêts à la consommation avec des remboursements différés, nécessite un flux de trésorerie soutenu et un financement continu.

Sans cela, les dettes s'accumulent. Le sort de l'entreprise peut désormais dépendre de la capacité d'un acheteur à trouver un potentiel dans son infrastructure ou sa base de clientèle. Ce cas met en évidence la surveillance croissante de la viabilité des fintechs en Afrique, alors que la hausse des taux d'intérêt, l'inflation et l'aversion au risque pèsent sur l'environnement de financement des startups.