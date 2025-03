Afrique: Jiji s'étend au-delà du continent avec une entrée dans le commerce électronique au Bangladesh

TLDR

Le marché en ligne africain Jiji va lancer ses activités au Bangladesh, marquant ainsi sa première expansion en dehors du continent.

Cette initiative vise la classe moyenne croissante du pays, la connectivité mobile et l'expansion du secteur du commerce électronique, qui devrait atteindre 13 milliards de dollars d'ici à 2027.

Jiji est présent dans sept pays africains, dont le Nigeria, le Kenya et le Ghana, et compte 12 millions d'utilisateurs actifs mensuels.

Le marché en ligne africain Jiji va lancer ses activités au Bangladesh, marquant ainsi sa première expansion en dehors du continent. Cette initiative vise la classe moyenne croissante du pays, la connectivité mobile et l'expansion du secteur du commerce électronique, qui devrait atteindre 13 milliards de dollars d'ici à 2027, selon Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI).

Jiji opère dans sept pays africains, dont le Nigeria, le Kenya et le Ghana, avec 12 millions d'utilisateurs actifs mensuels. L'entreprise affirme que le Bangladesh, qui compte 131 millions d'internautes, offre un potentiel de croissance similaire.

Jiji sera en concurrence avec des acteurs établis tels que Daraz, Bikroy et Ajkerdeal. Pour gagner des parts de marché, l'entreprise prévoit d'appliquer des stratégies qui ont fonctionné en Afrique, notamment des listes d'utilisateurs gratuits, des partenariats avec des opérateurs de télécommunications et des services localisés. Jiji a été fondée en 2014 et s'est développée grâce à des acquisitions, notamment OLX Africa et Cars45. L'entreprise est rentable et considère les marchés émergents comme sa prochaine frontière.

Points clés à retenir

L'arrivée de Jiji au Bangladesh témoigne de la confiance croissante des startups africaines dans leur capacité à être compétitives sur d'autres marchés émergents. Cette décision fait suite à des années d'expansion et de consolidation en Afrique, où Jiji est devenue une plateforme de petites annonces et de marché de premier plan.

L'entreprise applique désormais son cahier des charges en Asie : intégration gratuite, accords avec les opérateurs de télécommunications et acquisitions spécifiques à certaines catégories de produits. Le secteur du commerce électronique au Bangladesh est en pleine croissance, soutenu par des politiques numériques nationales et un taux de pénétration élevé de l'internet.

En 2024, 79 % des consommateurs bangladais feront leurs achats en ligne et 47 % se déclareront à l'aise avec les paiements numériques. Jiji considère qu'il s'agit là d'une base solide pour pénétrer le marché. Toutefois, l'entreprise doit faire face à une concurrence acharnée de la part d'acteurs bien implantés et disposant d'une connaissance approfondie du marché local.

Sa réussite dépendra de sa capacité à s'adapter au comportement des consommateurs locaux, à instaurer la confiance et, éventuellement, à reproduire des accords de partenariat tels que son modèle d'accès gratuit aux données avec Airtel en Afrique. Au fur et à mesure que Jiji se développe, ses performances au Bangladesh seront un test clé pour savoir si les entreprises technologiques d'origine africaine peuvent s'étendre à l'échelle mondiale sur d'autres marchés frontières et émergents.