Sénégal: Lancement du Pell, édition panafricaine 2025 - Pour le développement de la gouvernance locale

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires du Sénégal, Balla Moussa Fofana, a présidé hier, jeudi 27 mars 2025, le lancement du Prix d'Excellence du Leadership Local, édition panafricaine 2025, dont les soumissions se feront du 07 avril au 16 juin courant à travers une plateforme dédiée dont le lien est accessible sur le site et les réseaux de l'OIDP Afrique. Une initiative portée par l'Observatoire International de la Démocratie Participative en Afrique (OIDP Afrique), en collaboration avec l'Union africaine et Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLUA). Selon les acteurs, ce prix entre dans le cadre de la promotion de la décentralisation, gouvernance locale et développement local en Afrique.

Pour le secrétaire général de l'OIDP Afrique, Bachir Kanouté, «le PELL s'inscrit dans les recommandations de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine (UA) et des engagements adoptés par les Chefs d'État à travers la Charte Africaine des Valeurs et Principes de la Décentralisation, de la Gouvernance locale et du Développement local. Il vise à distinguer et primer les acteurs de l'écosystème de la décentralisation, gouvernance et développement engagés dans des initiatives innovantes favorisant l'accès aux services publics, la participation citoyenne et la gouvernance inclusive».

Et de signaler : «cette charte encourage les États parties à institutionnaliser des systèmes transparents de reconnaissance de l'excellence et de l'innovation dans la gouvernance et la décentralisation». Au-delà, ces objectifs, le PELL encourage également le partage des bonnes pratiques et des expériences inspirantes portées par les ministères, les Collectivités territoriales, les journalistes-communicants, les universitaires-chercheurs, les enfants et jeunes créateurs et les citoyens transformateurs.

Rappelons qu'en plus de la présence du ministre Balla Moussa Fofana, par ailleurs vice-président de la Commission technique n°8 de l'Union Africaine sur la Fonction publique et l'Administration, les Collectivités locales, le Développement urbain et la Décentralisation, ce lancement a vu la participation de plus de 200 participants venant de plus de 30 pays notamment l'Angola, le Benin, le Burkina Faso le Congo, la République Démocratique du Congo, les Etats-Unis, l'Ethiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Liberia, le Madagascar, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Mozambique, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, la Tanzanie, le Togo, entre autres.