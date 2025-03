Tunisie: Médenine - L'hôpital universitaire se dote de nouveaux équipements médicaux de pointe

Dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité des soins et de la prise en charge des patients, l'hôpital universitaire de Médenine a récemment renforcé ses équipements médicaux. Ce nouvel investissement comprend des dispositifs de pointe pour le diagnostic des maladies de l'estomac et du système digestif, ainsi que des équipements spécialisés pour la prise en charge des pathologies de l'oreille, du nez et de la gorge.

Par ailleurs, le département des maladies oculaires a été récemment doté d'un appareil de chirurgie de la lentille, permettant d'effectuer des interventions oculaires avec une grande précision. Grâce à cette nouvelle acquisition, l'hôpital a également pu utiliser, pour la première fois, un endoscope chirurgical et un appareil ZEISS, marquant un tournant dans la prise en charge des patients et dans l'accès à des soins ophtalmologiques de haute qualité.

En parallèle, des travaux d'amélioration des infrastructures de l'hôpital sont en cours, visant à renforcer les capacités d'accueil et de traitement des patients. Cela comprend la rénovation et l'extension du département des opérations, un projet d'une valeur d'environ 8 millions de dinars, ainsi que la mise à jour des chambres des départements de chirurgie générale et d'urologie, dont les travaux sont estimés à près de 2 millions de dinars.

Ces initiatives s'inscrivent dans la volonté de l'hôpital universitaire de Médenine d'offrir des soins médicaux toujours plus modernes et efficaces, au service de la population de la région.