Tunisie: Le taux directeur abaissé à 7,5% - Un levier suffisant pour relancer l'économie tunisienne ?

Mohsen Hassan, économiste et ancien ministre du Commerce, a commenté, vendredi 28 mars, la récente réduction du taux directeur par la Banque centrale de Tunisie (BCT). Le taux a été abaissé de 50 points de base, passant de 8 % à 7,5 %. Pour Hassan, cette décision représente un signal positif susceptible de stimuler le retour des investissements en Tunisie.

Lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, l'ex-ministre a expliqué que cette baisse s'inscrit dans une double volonté de la BCT : d'une part, favoriser la relance économique et la création de croissance, et d'autre part, répondre à la baisse du taux d'inflation. Selon lui, cette mesure devrait alléger les charges financières des entreprises emprunteuses, ce qui pourrait améliorer leur rentabilité et avoir un impact positif sur les particuliers.

"Cette décision de la Banque centrale vise à atténuer la pression sur les entreprises, particulièrement celles ayant recours à des crédits. Cela pourrait améliorer leur situation financière et, par conséquent, renforcer la compétitivité de l'économie", a déclaré Hassan.

Toutefois, l'économiste a souligné que bien que cette réduction ne soit pas drastique, elle doit être perçue dans le contexte de la prudence de la Banque centrale. Celle-ci reste préoccupée par les effets inflationnistes persistants. Il a notamment évoqué les augmentations salariales prévues pour 2025 et la révision du barème fiscal, qui pourraient engendrer une demande supplémentaire, risquant ainsi d'entraîner une hausse des prix. Cela constitue, selon lui, l'un des risques majeurs qui pourraient raviver l'inflation, tout comme les tensions géopolitiques mondiales.

Sur un autre plan, Mohsen Hassan a indiqué qu'une réduction supplémentaire du taux directeur pourrait être envisagée si l'inflation continue de ralentir. Cependant, il a précisé que le retour des investissements ne dépend pas uniquement de la politique monétaire, mais aussi d'une série de réformes structurelles. Parmi celles-ci, il a mentionné la nécessité d'améliorer le climat des affaires, de lutter contre l'évasion fiscale, de restreindre le marché parallèle et de réduire la pression fiscale. De plus, des réformes dans les infrastructures et la logistique seraient cruciales pour renforcer la compétitivité et attirer davantage d'investissements étrangers.