Afrique Centrale: L'Angola réaffirme son engagement à soutenir les initiatives africaines et internationales pour la paix en RDC

Le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations unies, Francisco José da Cruz, a réaffirmé jeudi 27 mars devant le Conseil de sécurité, la détermination de son pays à soutenir les toutes les initiatives africaines et internationales pour ramener la paix en RDC.

« Le président João Lourenço est déterminé à mobiliser les ressources nécessaires pour promouvoir la paix et la stabilité en Afrique », a affirmé le diplomate angolais dans son discours.

Il a cependant martelé sur le fait que son pays insiste sur l'importance de coordonner ces initiatives avec le programme de l'Union africaine, soulignant la nécessité de respecter les solutions africaines pour les problèmes africains.

« En tant que champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique, le président João Lourenço continuer de mobiliser toutes les initiatives africaines et l'aide internationale pour ramener la paix et la stabilité en Afrique », a rappelé M. Francisco José da Cruz.

Il a cependant indiqué que son pays estime qu'il a fait le nécessaire et a assumé pleinement ses fonctions de facilitation pour régler la crise entre la RDC et le Rwanda soulignant que l'Angola est conscient des initiatives diplomatiques lancées notamment par l'ONU, des instances internationales et d'autres pays de bonne foi afin de contribuer à la consolidation des progrès et appuyer par les efforts déployés pour parvenir à un règlement pacifique de la crise en RDC.