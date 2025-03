Angola: Le ministre exhorte les entrepreneurs à profiter des investissements dans la technologie

Lubango (Angola) — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale (MINTCS), Mário Oliveira, a exhorté, ce vendredi, à Lubango, les entrepreneurs à mieux profiter de l'investissement du Gouvernement angolais dans le programme spatial, la fibre optique et l'adhésion au réseau câblé international.

Le gouvernant, qui s'exprimait à l'ouverture du IVe Forum d'affaires et de connectivité du Groupe Mídia Nova, a souligné que les investissements de l'Exécutif dans les télécommunications, les technologies de l'information et de la communication sont à la disposition du monde des affaires et de l'ensemble du tissu social et économique, pour améliorer la qualité de la recherche, de la production et de l'agro-industrie.

Dans les programmes mentionnés, Mário Oliveira a mis en évidence le programme spatial national, le réseau terrestre de fibre optique, l'adhésion aux câbles sous-marins internationaux et la contribution des opérateurs nationaux dans l'expansion et la modernisation des réseaux de télécommunications.

Il a encouragé l'utilisation de tels outils afin d'améliorer la qualité de la recherche et de la production minières, ainsi que celle de l'agro-industrie.

Il a souligné que la modernisation technologique, l'utilisation des outils et l'alphabétisation numérique doivent être une priorité dans le pays, afin d'atteindre les objectifs fixés dans les secteurs productifs et commerciaux.

Concernant le Forum, Mário Oliveira a dit qu'il s'agit d'un événement qui s'aligne sur la vision stratégique de l'Exécutif, qui vise à stimuler le développement économique du pays, en tirant parti du vaste potentiel de chaque province.

Il a rappelé que la région sud possède un potentiel géologique « inestimable » avec une diversité de ressources minérales, largement utilisées dans les industries les plus variées, c'est pourquoi la connectivité, le partage d'informations et de connaissances sont cruciaux pour le succès des affaires et le développement du pays dans ses divers aspects.

À son tour, le vice-gouverneur de Huíla pour le domaine technique et des infrastructures, Hélio de Almeida, a souligné que le potentiel géographique et économique combiné au développement des infrastructures technologiques et à l'expansion des télécommunications ouvrent de nouvelles perspectives de développement durable et de diversification de l'économie.

Il a été déclaré que l'événement représente une plate-forme essentielle pour l'échange d'idées, l'établissement de partenariats et la création de stratégies concrètes visant à intégrer la technologie dans le développement agricole et l'économie de la région.

Dans le même contexte, le coordinateur général du Groupe Mídia Nova, Augusto Dembo, a affirmé qu'il croit que l'articulation entre l'échange technologique, scientifique et culturel est essentielle pour valoriser les idées et réaliser des affaires qui stimulent le développement de notre pays en général et des communautés en particulier.

Cette évaluation rigoureuse de la quantité et de la qualité des minéraux du pays, selon la source, est un facteur fondamental pour attirer les investisseurs et stimuler le développement du pays, car l'Angola possède 38 des 42 minéraux les plus recherchés de la planète, un facteur qui rend difficile la transformation d'un tel potentiel en réalité concrète.

La 4ème édition du Forum des Affaires et de la Connectivité, dont le thème est « Les cartes géologiques de Huíla, Namibe et Cunene, ainsi que l'agro-industrie de la région Sud », dure deux jours et se concentre sur la création d'une industrie extractive et de transformation qui peut contribuer à la stabilité économique de l'Angola, en particulier, et du monde, en général.