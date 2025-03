Congo-Brazzaville: Récompense - Sara Ahoui Ndéké honorée lors de la 23e édition du trophée d'or

Le Réseau des journalistes et communicateurs congolais pour la promotion et l'émulation du citoyen (RJCCPEC) a récompensé, le 22 mars à l'Hôtel de ville de Brazzaville, l'excellence professionnelle de la conseillère en communication et relations publiques de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE), dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

La 23e édition de la cérémonie de remise du diplôme d'honneur et du trophée d'or spécial organisée par le RJCCPEC a eu pour lauréates, entre autres, Sara Ahoui Ndéké.

« Cette distinction est le fruit d'un processus rigoureux de sélection par nos relayeurs-sondeurs et d'un référendum impliquant les journalistes du réseau », a expliqué Sametone Ondendé, président du RJCCPEC. « Mme Ndéké incarne parfaitement les valeurs d'excellence et d'engagement que notre réseau souhaite promouvoir, en tant que maillon essentiel dans la chaîne de développement de notre pays », a-t-il ajouté.

Un parcours d'excellence

Titulaire d'un MBA obtenu en 2022 à l'ESCEM business and digital school de France et d'une maîtrise es lettres en Linguistique et Langues africaines de l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville, Sara Ahoui Ndéké a débuté sa carrière en 2000 comme journaliste aux Dépêches de Brazzaville. Première présentatrice télé de DRTV, elle a ensuite officié comme conseillère en communication au Programme des Nations unies pour le développement (Pnud)-Congo pendant huit ans avant de rejoindre l'ARPCE en 2014.

« Au Pnud j'étais au service des nations, ce qui est formidable, mais à l'ARPCE, j'ai eu la grâce de servir directement mon pays », a confié celle qui est également chevalier dans l'Ordre du mérite sportif congolais depuis 2018. Sara Ahoui Ndéké est impliquée dans plusieurs associations et fut médaillée de bronze aux Championnats d'Afrique de volleyball en 2005.

Une reconnaissance partagée

Prenant la parole au nom de la vingtaine de femmes récipiendaires issues de divers horizons professionnels (députées, directrices générales, femmes d'affaires, médecins, etc.), Sara Ahoui Ndéké a exprimé sa reconnaissance.

« Ce diplôme d'honneur n'est pas juste le mien mais il est décerné en fait à l'ensemble du personnel de l'ARPCE qui fait un travail gigantesque dans l'ombre », a-t-elle affirmé, soulignant que « cette promotion reconnaît l'excellent travail que fournit l'ARPCE sous la houlette de notre directeur général, Louis Marc Sakala, dont la seule ambition est de matérialiser tous les jours un peu plus la vision du président de la République d'arrimer le Congo à l'économie numérique ».

L'ARPCE, moteur de la transformation numérique

Pleinement investie de sa mission régalienne, l'ARPCE s'engage résolument à déployer des infrastructures et services de qualité qui répondent aux défis d'une économie numérique en pleine mutation. L'action, guidée par l'excellence et l'innovation, vise à réduire significativement la fracture numérique et à accompagner l'inclusion de tous les secteurs dans l'ère digitale.

Parmi ses initiatives phares, le Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques a permis de connecter aux services de téléphonie mobile des centaines de milliers de Congolais vivant dans des zones blanches, précédemment sans réseau et difficiles d'accès. L'agence a également connecté de nombreuses administrations à internet et équipé une vingtaine d'établissements scolaires et universitaires de salles multimédia, favorisant ainsi l'inclusion numérique sur l'ensemble du territoire national.

« Recevoir ce diplôme d'honneur d'un réseau autonome de journalistes congolais est un grand honneur pour moi et, au-delà de ma personne, c'est l'exemplarité, la technicité et l'expertise de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques qui sont saluées ici », a souligné Sara Ahoui Ndéké.

La cérémonie, placée sous le patronage de Vital Balla, président d'honneur du Réseau, s'inscrit dans la mission du RJCCPEC de promouvoir le mérite citoyen, reconnaître et honorer ses mérites de son vivant, de briser le tabou des décorations à titre posthume et reconnaître les contributions exceptionnelles au développement du Congo.