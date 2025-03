Dans une démonstration de force et de cohésion inédite, les Mamboundouistes ont officiellement manifesté leur soutien à la candidature de Brice Clotaire Olgui Nguema pour les prochaines élections présidentielles. Cet événement marquant, qui s'est déroulé lors d'une grande rencontre ce 27 mars 2025 au siège de l'Union du Peuple Gabonais (UPG) à Awendjé, a vu la participation de nombreux militants et sympathisants, rassemblés pour affirmer leur engagement envers une alternative politique forte et pragmatique pour le Gabon.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux témoignent de l'ampleur de cet acte de soutien. Des banderoles aux slogans vibrants, en passant par des chants et sonorisations du terroir, l'atmosphère était électrisante. La foule, vêtue de T-shirts rouges, a réaffirmé son attachement aux valeurs portées par les Mamboundouistes, notamment la justice sociale, la bonne gouvernance et le développement durable.

Pour Guy-constant Titus Koumba, Président des Mamboundouistes, le soutien de son Courant politique à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema est le choix de la raison et de l'espérance. "Aujourd'hui, nous faisons le choix d'un avenir meilleur pour le Gabon, un avenir où chaque citoyen sera acteur de sa destinée", a-t-il déclaré, galvanisant ainsi la foule.

Historiquement, les Mamboundouistes, héritiers de l'idéologie de Pierre Mamboundou, ont toujours été perçus comme des gardiens d'une certaine vision politique, ancrée dans une approche inclusive et respectueuse des valeurs démocratiques.

Le soutien à Olgui Nguema pourrait marquer un tournant dans la dynamique politique du pays, unissant des forces traditionnellement disparates sous une même bannière.

Pour certains analystes politiques, ce soutien est synonyme d'une opportunité exceptionnelle de redynamiser le paysage politique, longtemps fragmenté au Gabon. "Les Mamboundouistes ont toujours prôné une alternative politique bénéfique pour la majorité de la population. Leur appui à Olgui Nguema pourrait transformer le paysage électoral", note un politologue local.

La rencontre s'est conclue par un appel à l'unité face aux défis à venir et à la mobilisation pour la prochaine élection, qui se profile comme un moment clé pour le destin politique du Gabon. Les Mamboundouistes, ensemble avec Olgui Nguema, semblent déterminés à faire entendre leur voix et à transformer leurs aspirations en réalité politique tangible.

Alors que le pays se prépare à entrer dans une période de campagne électorale intense, il sera crucial d'observer comment cette alliance vibrante entre les Mamboundouistes et Brice Clotaire Olgui Nguema influencera le paysage politique et les choix des électeurs gabonais. L'histoire du Gabon pourrait bien prendre un tournant significatif si cette dynamique se poursuit et s'amplifie.