Sénégal: Relance de l'éducation populaire au pays - Lancement de la plateforme Edupop.sn

Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture (Mjsc), en partenariat avec le Consortium Jeunesse Sénégal (Cjs), annonce le lancement officiel de la plateforme EduPop.sn et d'une grande consultation nationale sur l'éducation populaire.

Selon un communiqué de presse, cet événement s'est tenu le 27 mars 2025 en présence de Madame Khady Diène Gaye, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Ce lancement, ajoute la même source, marque une étape majeure du Programme national d'éducation à la citoyenneté des jeunes (Pnecj), initié par le Mjsc.

Ce programme vise à construire une société fondée sur la paix, la justice sociale et le respect des valeurs, en permettant à tous les jeunes sénégalais de s'engager pleinement dans la vie démocratique et d'exercer leurs droits et devoirs de citoyen. «Le Ministère est pleinement engagé dans la revitalisation de l'éducation populaire au Sénégal à travers les nouvelles technologies.

Ce travail collaboratif avec le Cjs et de nombreux acteurs publics, privés et associatifs permet de remettre l'éducation populaire au coeur des priorités de notre politique jeunesse, en impliquant l'ensemble de la société sénégalaise », a déclaré Madame Khady Diène Gaye - Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.

La plateforme EduPop.sn sera officiellement présentée à la presse, aux acteurs du secteur de la jeunesse et au comité de pilotage du projet. Conçue avec l'expertise technique du Cjs, Meta et un large réseau d'organisations de la société civile, de chercheurs et d'experts, cette plateforme centralise des ressources et outils pédagogiques destinés aux animateurs socio-éducatifs et acteurs de l'éducation populaire à travers tout le Sénégal.

«Le Cjs s'est engagé aux côtés de l'État pour relancer une éducation populaire inclusive et innovante afin de permettre à toutes et tous d'acquérir les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être essentiels pour s'épanouir et s'en sortir dans la vie », a déclaré Sobel Aziz Ngom, Président du Cjs.