Congo-Kinshasa: Journée mondiale de l'eau - Réflexion sur les 10 ans de l'adoption de la loi relative à la denrée au pays

La République démocratique du Congo (RDC) a célébré, le 27 mars en différé, la Journée mondiale de l'eau placée sur le thème national " La restauration des écosystèmes congolais, une issue pour la lutte contre le réchauffement climatique".

Pour marquer d'une pierre blanche la célébration de l'événement, le Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement (Cnaeha) , une structure sous tutelle du ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement a organisé, le 27 mars à Kinshasa grâce à l'appui de Path, une conférence-débat réunissant les experts de différentes institutions ministérielles ayant une incidence avec la gestion de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement ainsi que les délégués de la société civile oeuvrant dans ce secteur.

La loi relative à l'eau totalise cette année dix ans après son adoption. Elle a été le clou des discussions entre les experts qui ont relevé des défis majeurs quant à son application effective. Le secrétaire général au Plan, Daniel Epembe, qui a ouvert au nom du ministre de tutelle cette journée, a recommandé aux experts de mener des échanges approfondis sur les défis et proposer des solutions sur la mise en oeuvre de la loi relative à l'eau adoptée depuis 2015. Cette loi, a-t-il déclaré, compte dix ans d'existence et peine à être mise en oeuvre correctement.

"C'est à ce titre que j'invite toutes les parties prenantes oeuvrant dans les secteurs de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement à faire avancer tous les efforts du gouvernement de la RDC dans ce secteur vital...", a-t-il fait savoir.

Daniel Epembe a appelé tout le monde à l'action pour préserver l'écosystème. "Il est impératif que nous agissons maintenant pour restaurer et protéger nos écosystèmes. La restauration des écosystèmes congolais n'est pas seulement une question de la préservation de la nature, c'est une question de survie pour des millions de Congolais qui dépendent de ces ressources pour leurs subventions", a-t-il renchéri.

Il est convaincu de l'atténuation des effets néfastes dû au réchauffement climatique. "En investissant dans la restauration de nos rivières, de nos lacs et de nos forêts, nous pouvons non seulement atténuer les impacts des réchauffements climatiques mais aussi renforcer la résilience de nos communautés face à ces effets", a-t-il fait savoir, ajoutant que pour relever ce défi, il est nécessaire de sensibiliser les concitoyens à l'importance de l'eau et des écosystèmes.

Cette sensibilisation, a-t-il souligné, passe par l'éducation, la vulgarisation et l'engagement de tous les acteurs de la société, à savoir le gouvernement, les partenaires financiers et techniques, les organisations non gouvernementales, les secteurs privés et les citoyens.

"Ensemble, nous devons promouvoir des pratiques durables et respectueuses de l'environnement, encourager la gestion intégrée des ressources en eau et soutenir les initiatives locales de restauration", a-t-il préconisé.

Auparavant, le secrétaire exécutif du Cnaeha, Antoine Lumonadio, a révélé que la RDC avait, à travers son programme "Eau, hygiène et assainissement", comme objectifs d'atteindre au moins 80% pour l'accès à l'eau, 70% pour l'hygiène et 80% l'accès au service. Ces objectifs, a-t-il regretté, peinent à être atteints, notamment par la faible mobilisation de tous autour des activités liées à l'amélioration de la gestion durable des ressources en eau, pourtant une denrée épuisable.

Célébrée chaque 22 mars depuis 1992, la Journée mondiale de l'eau offre une opportunité à l'humanité pour exciter à l'action afin de juguler sa pénurie dans le monde. Elle vise exceptionnellement à soutenir les efforts vers l'atteinte de l' objectif de développement durable 6, à savoir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement d'ici à 2030.