Congo-Brazzaville: 1er forum sur l'information environnementale du bassin du Congo - L'événement se tiendra à Brazzavile

Le secrétaire exécutif adjoint de la Commission des forêts d'Afrique centrale (Comifac), Chouaibou Nchoutpouen, a été reçu en audience, le 25 mars à Brazzaville, par la ministre de l'Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo (MEDDBC), coordinatrice exécutive de la commission climat du bassin du Congo (CCBC), Arlette Soudan-Nonault, pour s'enquérir des orientations afin de garantir le succès du premier forum sur le développement de la communication environnementale dans le bassin du Congo.

Prévu du 22 au 25 avril prochain, le forum sur l'information environnementale du bassin du Congo, va promouvoir la gestion durable des ressources naturelles et la protection de l'environnement dans cette région qui abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde.

Les travaux réuniront les acteurs de la société civile, les décideurs, les experts et les politiques et seront une plateforme importante pour discuter des défis, des opportunités et des stratégies de communication environnementale afin d'améliorer la sensibilisation et la mobilisation autour des enjeux écologiques dans cette zone.

« Toutes les initiatives en matière de protection des forêts du bassin du Congo, de lutte contre le changement climatique ont toujours été prises à Brazzaville, en République du Congo. Donc pour nous, je dirai Brazzaville est le cadre idéal pour le lancement de ce premier forum », a déclaré Chouaibou Nchoutpouen, secrétaire exécutif adjoint de la Comifac.

Les autres enjeux en débat pour les modalités d'organisation du forum sont les efforts conjoints visant à renforcer la sensibilisation et la diffusion des informations sur les enjeux environnementaux de la région, la promotion d'une communication efficace autour de la protection du bassin du Congo, la lutte contre le changement climatique...

Des ateliers pratiques, des conférences, des discussions de groupe et des présentations de projets réussis seront un moyen d'unir les forces locales et internationales autour de la préservation de l'environnement dans cette région stratégique du monde. Le bassin du Congo est un des foyers les plus riches en biodiversité du monde. Des actions de communication sont nécessaires pour sensibiliser la population locale, les autorités et les entreprises à la nécessité de préserver cette biodiversité.

Le changement climatique affecte gravement les écosystèmes et les moyens de subsistance des communautés du bassin du Congo. La communication environnementale peut renforcer la résilience face à ces impacts. La déforestation illégale est un problème majeur dans le bassin du Congo.

Les stratégies de communication vont renforcer l'engagement des communautés et des gouvernements dans la lutte contre ce phénomène. Impliquer la population locale dans la gestion de son environnement est essentiel. Le rôle de la communication dans la création de partenariats locaux et dans l'éducation des jeunes générations peut être au coeur des discussions.

Le bassin du Congo, deuxième poumon écologique de la planète après l'Amazonie, joue un rôle majeur dans la régulation du climat mondial et de la conservation de la biodiversité. Face aux défis croissants liés à la déforestation, au braconnage et aux impacts du changement climatique, la nécessité d'une communication environnementale structurée et accessible devient impérative.

Garantir la bonne préparation de la COP 30

Arlette Soudan-Nonault et Chouaibou Nchoutpouen ont fait le point sur l'état d'avancement des préparatifs, des orientations afin de garantir le succès légal, la préparation du bassin du Congo à la COP 30 qui se tiendra à Belém, au Brésil. « Nous avons évoqué la préparation de la table ronde. Nous avons parlé du pavillon que nous organiserons pendant la COP 30, nous voulons que tout le bassin du Congo et ses organisations soient dans le même pavillon qui sera porté par la CCBC et la Comifac. Nous avons également tracé des pistes en termes des prochaines étapes pour la préparation dans le second forum que nous invitons tous les partenaires internationaux, sous- régionaux et même locaux au niveau de Brazzaville », a prévenu le secrétaire exécutif adjoint de la Comifac.

Le premier forum sur le développement de la communication environnementale dans le bassin du Congo va renforcer les capacités des acteurs locaux et des communautés à communiquer efficacement sur les enjeux environnementaux. Il va de même encourager la collaboration entre les gouvernements, les organisations non gouvernementales, les institutions académiques et les acteurs privés pour une meilleure gestion des ressources et promouvoir des solutions innovantes ainsi qu'inclusives pour faire face aux défis environnementaux pour une gestion durable des forêts, de l'eau et de la faune dans cette région.

Au cours de ce forum, le rôle des partenariats régionaux et internationaux, tels que ceux soutenant les initiatives de la biodiversité des forêts du bassin du Congo, pourrait être exploré pour renforcer la coopération en matière de conservation.

Le secrétaire exécutif adjoint de la Comifac a salué l'engagement du gouvernement congolais et des partenaires régionaux en faveur de cette initiative. Il a souligné que ce forum sera une opportunité unique pour structurer les échanges d'informations environnementales et renforcer les capacités des journalistes et des communicateurs spécialisés.

Précisons que ce forum constituera une avancée significative vers une meilleure sensibilisation et une action collective renforcée face aux défis écologiques de la région. Les prochaines semaines seront marquées d'une série de consultations techniques en vue de finaliser les aspects organisationnels et assurer une large participation des acteurs impliqués dans la gestion durable du bassin du Congo.