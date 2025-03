Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - Des jeunes reçoivent des diplômes des métiers de la communication

Au terme de trois mois de formation théorique et pratique, soixante-cinq jeune garçons et filles ont reçu, le 28 mars à Brazzaville, leur certificat de fin de formation dans les métiers de la communication, notamment la relation client et du call center ou centre d'appels.

Mettant en application leur partenariat d'accord, le Fonds national d'appui à l'employabilité et à la l'apprentissage (Fonea) et la société Top center ont initié quelques sessions de formation au profit des jeunes. La vague la plus récente est celle des bénéficiaires des cours sur le call center.

Selon le manager général de Top center, Gess Nguie, qui a exprimé sa gratitude à l'endroit du Fonea ainsi que des apprenants, ces derniers doivent bien saisir les opportunités qui s'offrent à eux du fait que ce métier tant recherché est en vogue.

Il a expliqué que cette initiative est une réponse concrète aux défis de l'employabilité puisqu'elle vise à doter les jeunes des compétences techniques, comportementales et stratégiques. Pour lui, ces jeunes constituent un espoir dans ce domaine dans la mesure où ils ont démontré avec rigueur et détermination qu'ils sont capables de répondre positivement aux exigences du métier.

Au nom du directeur général du Fonea, le directeur de l'employabilité, Jefferson Moukala Balossa, a salué la collaboration « fructueuse » entre les deux structures. « Grâce au financement du Fonea, ce projet a pu offrir aux jeunes une opportunité concrète d'améliorer leurs compétences professionnelles et de s'insérer de manière pérenne dans le monde du travail. Rassurez-vous que vous serrez des proffessionels de grande qualité dans le domaine de relation client et du call center », a-t-il indiqué.

Parlant sous couvert de tous les apprenants, Olive Longui a estimé que cette cérémonie de remise de certificat marque un tournant dans leur vie. « Je profite de cet instant pour exprimer notre profonde gratitude envers le Fonea qui nous a offert cette opportunité précieuse de formation mais aussi à l'endroit de Top center et tous ses agents. Vous nous avez appris plusieurs techniques. Vous nous avez donné les moyens ainsi que les clés de notre avenir. Nous devons alors tout mettre en oeuvre afin d'être utiles à la société », s'est-elle réjouie.

Pour le moment, quarante-deux de ces jeunes sont déjà en voie d'intégrer le monde professionnel à travers un emploi. Les autres bénéficieront aussi des mêmes offres et avantages puisque le Fonea signe des partenariats devant leur permettre de pratiquer puis vivre de leur métier soit en créant leur propre structure, soit en intégrant certaines boîtes de la pace.