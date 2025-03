Congo-Brazzaville: Environnement - L'Etat favorable à l'initiative '72 heures du Mayombe Ecorun 2025'

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo (MEDDBC), coordinatrice exécutive de la Commission climat du bassin du Congo (CCBC), Arlette Soudan-Nonault, s'est entretenue, le 25 mars à Brazzaville, avec José Cyr Ebina, président de l'association Lion d'or (Multisports) sur les préparatifs des "72h du Mayombe Ecorun", une initiative qui valorise les forêts et la biodiversité du Congo.

La troisième édition des « 72 heures du Mayombe Ecorun » est un événement alliant marche sportive et écotourisme. Prévu du 28 au 30 mars, cet événement mettra en lumière la beauté de la forêt du Mayombe et encouragera la préservation des écosystèmes ainsi que des peuples autochtones. L'objectif est de concilier sport, développement durable et respect de l'environnement.

Le thème de 2025, « Courons et marchons pour la préservation de la forêt et des peuples autochtones », accentue l'importance de la protection de l'environnement tout en favorisant une pratique sportive saine et durable. Organisé par l'association multisports Lion d'or sous la direction de José Cyr Ebina, l'événement réunira les passionnés de la marche sportive et les défenseurs de l'écologie.

La marche des « 72 heures du Mayombe Ecorun » se déroulera sur une distance de 100 km, répartie sur deux étapes : Malélé-Pounga et Pounga-Dolisie. Cette compétition mettra en avant à la fois la marche athlétique de vitesse et la marche de fond, avec des distances supérieures à 50 km.

« Nous sommes venu travailler avec la ministre pour présenter les "72h du Mayombe", qui est un ultra time d'une course de longue durée qui partira de Malélé à Dolisie dans le Mayombe. Tout le monde est convié, surtout les sportifs, des amateurs », a indiqué José Cyr Ebina, président de l'association Lion d'or multisport.

Il a également souligné l'importance de cet événement qui est aussi la valorisation des départements de la Bouenza et du Kouilou pour le massif forestier du Mayombe d'une richesse écologique inestimable. Il a également rappelé la dimension internationale de la cette édition qui accueillera des athlètes venus de Djibouti, du Cameroun, du Togo ainsi que la République démocratique du Congo.

Au-delà de la compétition sportive, cet événement a pour objectif de sensibiliser le public à la nécessité de préserver les ressources naturelles et de protéger les droits des communautés autochtones.

Pour le président de l'association Lion d'or, l'importance de ce projet consiste à promouvoir la cohésion sociale, la santé et le bien-être. Le sport, a-t-il souligné, est un vecteur puissant pour renforcer l'unité sociale et promouvoir le développement durable, un enjeu majeur pour l'avenir de la planète.

« Nous avons intéressé le ministère de tutelle qui est le ministère du Sport, et celui de l'Environnement tout simplement parce que nous allons planter pendant notre marche. Aujourd'hui nous venons de dévoiler le maillot parce que la ministre de l'Environnement est une sportive et de surcroit, nous sommes au mois des droits des femmes, nous avons voulu associer la femme dans cet événement. Aujourd'hui, le Congo est en train de rentrer dans les courses ultra time qui sont les courses à longue durée. On aura des représentants des grandes instances sportives qui viendront regarder pour labelliser cette course, a-t-il affirmé.

Hommage aux peuples autochtones

Cinq cents arbres seront plantés par les coureurs, les marcheurs, les organisateurs et le public afin de concrétiser l'engagement en faveur de la lutte contre la déforestation et à renforcer l'idée de développement durable au coeur des participants. Par ailleurs, un hommage aux peuples autochtones sera rendu lors d'une soirée culturelle, afin de célébrer et de valoriser leur patrimoine et leur mode de vie unique.

La mascotte officielle de l'événement a été dévoilée, symbolisant son engagement écologique. De plus, des prix et diverses récompenses seront attribués aux participants, afin de récompenser leur performance et leur contribution à la cause écologique.

De son côté, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo a salué l'initiative qui s'inscrit parfaitement dans les efforts du gouvernement en matière de protection et de gestion de l'environnement. Elle a, par ailleurs, assuré le président de l'association du soutien de son ministère pour la réussite de l'événement, notamment en facilitant la logistique et en mettant à disposition des experts en conservation de la biodiversité pour sensibiliser les participants.

« A l'occasion du sommet de la terre qui s'est tenu à Rio, le chef de l'État a été un homme très engagé dans les questions environnementales, écologique et de préservation de la biodiversité. Il a lancé la Journée de l'arbre en 1986 mais il est également sur plusieurs initiatives telles que la construction de la Radio-Télévision du Bassin du Congo », a indiqué la ministre Arlette Soudan-Nonault.