Congo-Kinshasa: La promotion des droits des femmes et des filles au coeur de la foire des femmes de médias

La 6ème édition de la foire des femmes de médias s'est tenue ce jeudi 28 mars à Kinshasa, autour du thème « Femmes et médias : un levier pour les droits, l'égalité et l'autonomisation des femmes et des filles ». Cet événement a été co-organisé par l'Association congolaise des femmes de la presse écrite, la Fédération des radios de proximité de la RDC et l'ONG Handicap Zéro, avec le soutien de l'ONG Internews et de l'ambassade de Suède.

Deux panels, chacun avec quatre thématiques, ont été organisés pour débattre du thème. Des visites guidées des stands des organes de presse ont également eu lieu.

Cette foire se veut être une plateforme qui célèbre la femme de médias, en mettant l'accent sur sa contribution dans le domaine de l'information et du débat public.

Sergine Rehema, présidente de l'ONG Handicap Zéro, a souligné l'importance de ces assises :

« Cette foire permet de mettre en lumière le rôle crucial des femmes dans les médias et de promouvoir l'égalité des genres ».

Beaucoup de femmes journalistes ont salué cette initiative, dont Nouha Masiala : « C'est une occasion unique de valoriser notre travail et de renforcer notre engagement pour les droits des femmes. »

Le ministre de la Communication et des Médias, qui a donné le coup d'envoi de cette foire, a également salué le mérite des femmes journalistes : « Leur contribution est essentielle pour une société plus juste et égalitaire ».

La sixième édition de la foire des femmes de médias s'est clôturée avec la présentation d'une feuille de route commune, signée entre les médias et les organisations de la société civile, visant à renforcer la collaboration et à promouvoir les droits des femmes.