Ile Maurice: Lacunes constantes dans la mise en oeuvre des «schemes» pour les coopératives

Le rapport de l'Audit du secteur des petites et moyennes entreprises (PME) met en lumière l'état d'avancement des mesures prises en réponse aux principales recommandations du rapport 2022-23. Sur trois recommandations, 33 % ont été pleinement mises en oeuvre, tandis que 67 % l'ont été partiellement.

L'Audit a également révélé qu'en octobre 2023, la division des PME n'avait toujours pas mis en place de cadre de gestion des risques (RM). Toutefois, un comité de gestion des risques a été constitué le 30 octobre 2024, et le cadre devrait être finalisé une fois la formation des membres du comité achevée, celle-ci étant prévue par le ministère de la Fonction publique.

En ce qui concerne les sociétés coopératives, des lacunes ont été identifiées, notamment dans la mise en oeuvre des schemes. Le ministère a déployé cinq plans financés par le National Resilience Fund pour encourager la production locale, l'élevage de chèvres, le recyclage des déchets, l'agriculture naturelle à budget zéro et la production de semis.

Le programme de production locale disposait d'un budget de Rs 21 millions, dont Rs 6,7 millions ont été déboursées à fin juin 2024. Pour l'élevage de chèvres, Rs 4,7 millions ont été utilisées sur un budget total de Rs 12 millions. En agriculture naturelle à budget zéro, Rs 1,6 million ont été dépensés sur une allocation de Rs 3 millions. En revanche, les programmes de recyclage des déchets et de production de semis affichent des niveaux de dépense bien inférieurs, représentant respectivement 20 % et 7 % de leur budget initial.

Concernant le programme de recyclage des déchets, il a été constaté que la plupart des demandes ne satisfaisaient pas pleinement aux critères établis dans les termes et conditions. Il est ainsi recommandé de revoir les conditions du programme pour mieux répondre aux besoins des bénéficiaires. De plus, la mise en place d'un comité de suivi est préconisée afin d'assurer un meilleur contrôle des projets après le décaissement des fonds et de prendre les mesures correctives nécessaires.

Une absence de coordination entre les différents programmes de la Division des coopératives a également été relevée. Sur huit recommandations liées aux sociétés coopératives, 50 % ont été mises en oeuvre, 37 % partiellement appliquées et 13 % totalement laissées en suspens.

Roshni Mahadev, présidente de la Mauritius Women Entrepreneur Cooperative Federation, confirme les difficultés rencontrées par les coopératives pour accéder aux schémas d'aide. «Il faudrait créer des schemes accessibles à tous afin que chacun puisse en bénéficier. Il reste encore des améliorations à apporter dans ce secteur. Les schemes ont pour objectif d'apporter un soutien aux entrepreneurs, ils doivent donc être accessibles», soutient-elle. Elle espère que le nouveau ministre des PME et des Coopératives, Ameer Meea, prendra en compte ces manquements et réorientera les actions pour soutenir les coopératives et dynamiser ce secteur. «Il faut réduire les importations et mettre davantage l'accent sur la production locale et le recyclage», conclut-elle.