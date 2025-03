Ile Maurice: Quand Mama Jaz fait résonner la créativité

Avril est à nos portes et il marque le mois du jazz. À cette occasion, se tient chez nous un grand festival intitulé Mama Jaz, qui s'étend sur tout le mois. Qu'est-ce que ce festival ? À qui est-il dédié et comment il peut être intéressant pour toi ? Suis-nous pour le découvrir.

Un Festival créé en 2016

Ce «Mama» festival voit le jour en 2016. L'idée d'organiser un tel événement germe dans l'esprit de deux passionnés de musique, à savoir Jerry Léonide, pianiste, et Gavin Poonoosamy. Ce festival met en scène des artistes locaux et internationaux et fait résonner la musique. Pour sa première édition, Mama Jaz touche un peu plus de 5 000 personnes. Au fil des ans, ce festival va se modifier. En 2020, la pandémie nous tombe dessus et c'est le confinement. Toutefois, Mama Jaz fait preuve de résilience et se tourne vers la télévision, la radio et le digital.

Et malgré la pandémie, le festival arrive à toucher plus de 500 000 personnes à Maurice et plus de 70 pays. En 2022, les concerts pouvant reprendre, Mama Jaz adopte sa forme hybride, c'est-à-dire qu'il se tient à la fois sur les plateformes digitales et en live. En 2024, ce festival a touché une audience de plus de 900 000 personnes à Maurice et plus de 70 pays. Aujourd'hui Mama Jaz se décline comme un festival «unique dans l'hémisphère sud».

Mama Jaz 2025

Cette année, Mama Jaz propose sa dixième édition. Comme tous les ans maintenant, il va se décliner aussi bien en live que sur le digital et s'étaler du 1eᣴ au 30 avril. Il se tiendra en trois lieux, à savoir le Café du Vieux Conseil à Port-Louis, au Creative Park de Beau-Plan et au Caudan Arts Center à Port-Louis et verra la participation de toute une pléiade d'artistes connus dont Philippe Thomas, Dean Nookadu, Belingo Faro, Samuel Laval, Gina Jean Charles et Evodi Faro, entre autres, ainsi qu'un groupe international, à savoir Steve Coleman & Five Elements.

Tous les jours sera diffusée sur les réseaux sociaux la «Minit Mazik», qui permet aux artistes de diffuser leur musique et au public d'apprécier cette panoplie de sonorités, qui s'offrent à lui. Cette fois, le festival met en avant un nouveau concept intitulé «Enn mond meyer». Cela consistera en une série de programmes qui auront lieu chaque week-end au Café du Vieux Conseil, à Port-Louis. Ainsi, le public est invité à des activités payantes et gratuites.

Les samedis, tu pourras assister à des débats sur des sujets autour de l'art et des artistes ou tu pourras participer à un jam collectif. Si tu joues d'un instrument, tu pourras t'y rendre et partager ta musique. Le jam collectif se tient les samedis de midi à 14 heures et l'accès est gratuit.

«Le but est de démystifier la politique musicale», explique Gavin Poonoosamy. Cela veut dire qu'il t'invite à découvrir l'univers musical, à t'exprimer et surtout à découvrir des instruments ou autres styles musicaux. Si tu as toujours eu envie d'apprendre à jouer de la guitare, par exemple, peut-être que dans ces jams collectifs, tu auras l'occasion de mieux connaître cet instrument et de pouvoir en discuter avec quelqu'un qui en joue.

Au cours des soirées de samedi et de dimanche d'avril, des concerts se tiendront au Café du Vieux Conseil et là, c'est tout un florilège de talents locaux que tu pourras découvrir. Outre les concerts, Mama Jaz mettra en exergue un concept de piquenique intitulé «Ma Ma Pik Nik», qui se tiendra tous les dimanches, de 13 heures à 16 heures, au Creative Park de Beau-Plan.

Durant ces piqueniques, tu auras droit à des jams collectifs et également à un concert présenté par un groupe. Ces piqueniques sont aussi gratuits et surtout toute la famille peut en profiter car c'est un événement très familial. La programmation en détail est disponible sur le site https://www.mamajaz.org/.

Qu'est-ce que ce festival peut t'apporter ?

Aujourd'hui, plus que le jazz c'est la créativité, qui est mise en avant. «Nous avons dépassé le jazz. Ce que nous voulons mettre en avant c'est la créativité, l'improvisation et la performance», explique Gavin Poonoosamy, qui, aujourd'hui, gère tout le festival. Ce que ce festival t'offre c'est de te mettre en contact avec toute une panoplie de musiques et cette créativité qui peut réveiller en toi un élan créatif. De plus, la musique est connue pour transporter les gens.

Quand on chante, on oublie nos soucis. Si tu ne connais pas bien la musique et que cet univers te fascine, c'est aussi l'occasion d'en savoir un peu plus, de rencontrer des professionnels dans le domaine et qui sait, cela pourra peut-être susciter une vocation chez toi.