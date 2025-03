Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 mars 2025

revue de presse

Afrodad 2025 - La création d'institutions régionales plus solides au centre des débats

La cinquième édition du Forum et Réseau Africain sur la Dette et le Développement (AFRODAD) a pris fin ce mercredi 27 mars, après trois jours intenses d’ateliers. Des discussions et des échanges sur la question cruciale de la dette en Afrique ont été longuement traités.

Les journalistes, experts et activistes présents ont pu se plonger au cœur des enjeux économiques qui façonnent le continent, tout en réfléchissant à des solutions concrètes et durables pour un avenir économique plus solidaire.

Au centre des débats, la dette africaine et ses impacts sur le développement ont été analysés sous toutes leurs facettes. L’initiative a permis de rappeler l’urgence de raconter cette histoire autrement. « Humaniser la question de la dette, c’est comprendre qu’il ne s’agit pas seulement de chiffres et de politiques, mais de vies humaines, de générations futures et de dignité », a expliqué M. Jason Braganza, Directeur Exécutif d'Afrodad. (Source allAfrica)

Présidentielle 2025 au Gabon : ouverture de la campagne électorale ce 29 mars

La campagne pour l’élection présidentielle s’ouvre le 29 mars au Gabon. Comme l’a annoncé le ministre de l’intérieur. Les huit candidats à la présidentielle du 12 avril auront deux semaines pour convaincre les populations.

Certains ont déjà annoncé le lieu d'ouverture de campagne à l'instar du candidat du mouvement, le Rassemblement des bâtisseurs (RDB), Brice Clotaire Oligui Nguema, ouvrira sa campagne ce samedi 29 mars au stade de l’amitié sino-gabonaise situé dans la commune d’Akanda au nord de Libreville.

L’élection présidentielle aura lieu au Gabon le 12 avril 2025, dans toute l’étendue du territoire gabonais. Notons que, ces élections marqueront la fin de la Transition et le retour à l’ordre constitutionnel après le coup d’État orchestré par les Forces armées gabonaises, qui a eu lieu le 30 août 2023. (Source Journal du Gabon)

Innovation, culture et business : le Togo vise grand à Osaka

Le gouvernement a dévoilé son programme pour l’Exposition universelle d’Osaka, prévue du 13 avril au 13 octobre 2025.

Le Togo entend y valoriser son attractivité économique, son dynamisme culturel et son engagement en faveur du développement inclusif.

Le 19 août sera consacré à la journée économique du Togo, avec des rencontres B2B, des panels, des présentations d’opportunités d’investissement et des visites d’infrastructures. Un village du secteur privé sera mis en place, avec à la clé des partenariats potentiels et la signature de mémorandums d'entente avec la CCI d’Osaka. (Source togonews)

Éliminatoires Mondial 2026: belle opération pour la RDC qui double le Sénégal et le Soudan au classement

À l’image de la Côte d’Ivoire et de bien d’autres grandes sélections, la RDC a magnifiquement tenu son rang lors de cette trêve internationale du mois de mars. Les Léopards, comme on les appelle, ont fait le maximum de points, 6, sur les deux matchs les ayant opposés respectivement au Soudan du Sud et à la Mauritanie. Grâce à ces deux victoires, les Congolais ont récupéré la première place du groupe B, devançant le Sénégal et le Soudan, longtemps leader de ce groupe.

Tout a commencé le vendredi 21 mars dernier, au Stade des Martyrs de Kinshasa, la RDC reçoit le petit poucet du groupe, Soudan du Sud. Les coéquipiers de Chancel Mbemba sont ultra-favoris mais ont dû cravacher pour s’offrir une victoire (1-0). C’est de la patte gauche de Théo Bongonda, surnommé « Théo Messi » dans son pays, que jaillit le salut de tout un peuple. (Source fratmat)

Le Mali dénonce les violences subies par ses ressortissants expulsés de Mauritanie

Ces dernières semaines, Nouakchott a procédé à des vagues d’expulsion d’étrangers en situation irrégulière. Parmi ces refoulés, des Maliens, des Sénégalais, des Ivoiriens, ou encore des Guinéens, pour qui la Mauritanie constitue un point de départ vers l’Europe.

Le porte-parole du gouvernement mauritanien expliquait, début mars, que ces opérations de reconduite à la frontière ne représentaient qu’un simple » travail de routine des services de sécurité ». Mais son voisin malien ne semble pas partager cet avis. Bamako a exprimé son « indignation » face au traitement de ses ressortissants expulsés et a demandé que les violences cessent, alors que des associations alertent sur la situation depuis plusieurs semaines. (Source Jeune Afrique)

Sénégal : le gouvernement annonce une nouvelle baisse du prix du riz

Les autorités sénégalaises ont annoncé une nouvelle baisse prochaine du prix du riz, l’aliment le plus consommé dans le pays. Il passera de 410 francs CFA le kilo à 350 francs CFA le 3 avril. Une mesure permise par des négociations avec les pays producteurs et la baisse des cours mondiaux.

Que ce soit pour le thiéboudiène ou encore le yassa, le riz brisé importé d'Asie est le produit alimentaire le plus consommé au Sénégal, avec une demande annuelle de 1,3 million de tonnes. Et pour soulager la population face à l'inflation, le gouvernement a annoncé, vendredi 28 mars, une réduction de son prix. (Source RFI)

Une visite du chef de la diplomatie française à Alger toujours sur la table, sur fond d’affaire SansalBUR

Christophe Lemoine, porte-parole du ministère des affaires étrangères français, a évoqué dans la presse algérienne que Jean-Noël Barrot « ne s’interdit aucun moyen d’action, y compris celui de se rendre en Algérie ».

Une visite du chef de la diplomatie française à Alger pour amorcer une sortie de crise entre la France et l’Algérie reste sur la table, a indiqué, vendredi 28 mars, le porte-parole du ministère des affaires étrangères français.

« Nous travaillons à trouver une issue à la crise actuelle tout en défendant les intérêts de la France et des Français », a déclaré Christophe Lemoine, interrogé sur une prochaine visite de Jean-Noël Barrot, évoquée dans la presse algérienne. (Source Lemonde Afrique)

Burkina Faso : 13 infrastructures sécuritaires construites en 2024

2024, une année marquée par des avancées pour le Burkina Faso en matière de développement. Durant l’année écoulée, le programme des Nations unies pour le développement a, une nouvelle fois, accompagné le pays face à la problématique du manque d’infrastructures. Des projets ont ainsi été élaborés dans le domaine de la sécurité et du social.

Inclusivité, résilience et croissance économique durable. Autant d’objectifs que le Programme des Nations unies pour le développement aspire à atteindre au Burkina Faso.

Des objectifs qui ont d’ailleurs fait l’objet d’une mise au point ce 25 mars à l’occasion de la revue annuelle 2024 du PNUD. Parmi les avancées réalisées l’année précédente, la construction de plusieurs projets d’infrastructures, notamment dans le domaine de la sécurité. (Source Africa 24)

Vers la suppression du Visa entre le Bénin et la Guinée équatoriale

Le Bénin et la Guinée Équatoriale discutent de l’exemption de visa. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont eu un échange téléphonique, vendredi 28 mars 2025, sur la question.

Lors d’un échange téléphonique, les ministres Olushegun Adjadi Bakari du Bénin et Simeòn Oyono Esono Angûe de la Guinée Équatoriale ont discuté de plusieurs sujets d’intérêt pour le renforcement de la coopération entre les deux pays.

Les deux ministres des Affaires étrangères ont décidé de travailler sur un accord visant la levée mutuelle des visas. Ils ont également réaffirmé leur volonté de renforcer davantage les liens bilatéraux entre le Bénin et la Guinée Équatoriale, lors de l’entretien téléphonique tenu ce vendredi 28 mars 2025. (Source 24haubenin)

Rosine Guilene Gatoni : « Le Burundi n’a jamais donné la priorité à la guerre »

Au moment où résonne encore la déclaration du chef de l’Etat burundais sur la BBC que « si le Rwanda attaque le Burundi en passant par la RDC, qu’il y aura riposte immédiate, que Kigali n’est pas loin de Kirundo », sa porte-parole semble jouer la carte de l’apaisement.

« Le Burundi est un pays qui a toujours privilégié la voie de la paix, c’est un pays qui a toujours mis en avant la recherche de solutions par la compréhension et le dialogue. Le Burundi n’a jamais donné la priorité à la guerre », a tenu à préciser Rosine Guilene Gatoni au cours de l’émission publique des porte-paroles des institutions publiques à Rumonge ce vendredi 28 mars.

Pour la porte-parole du président de la République, l’entente entre le Burundi et le Rwanda dépendra de la bonne volonté du Rwanda. « Le jour où le Rwanda sera prêt à respecter ses engagements, ce jour-là, les relations reviendront à la normale ». (Source Iwacu)