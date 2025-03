Tunisie: Football/Dérives en tous genres - La radiation à vie pour les fautifs !

On a atteint un seuil de non-retour dans notre football en termes de violence et de divers dépassements si bien que seule une solution radicale s'impose : la radiation à vie pour les coupables. C'est la seule manière pour que notre football guérisse.

Notre championnat n'a jamais été aussi passionnant, disputé et plein de suspense aussi bien en haut qu'en bas du tableau, que cette saison. En haut du tableau, le classement change pratiquement d'une journée à l'autre au point qu'on ne compte plus les équipes qui se sont succédé sur le fauteuil de leader. A l'issue de chaque journée, on a pratiquement un nouveau peloton de tête. Aussi, des équipes qui, jusque-là, se contentaient du rôle d'outsider, jouent ou ont joué les premiers rôles, à l'instar de l'ESZ, de l'USM et du Stade Tunisien.

Bref, on a tous les ingrédients d'un championnat disputé d'un niveau élevé, ce que nous n'avons plus depuis belle lurette. Malgré cela, maints acteurs de notre football s'obstinent à l'envenimer par leur attitude déplacée qui bafoue le fair-play.

Des plateaux qui dérivent

Aujourd'hui plus que jamais, la majeure partie des plateaux tv et radios cherche le buzz à tout prix avec une vieille recette qui fait de l'audience au détriment de l'éthique journalistique, mais aussi sportive : placer des chroniqueurs selon leurs appartenances et couleurs qu'ils tiennent à afficher et à défendre. Pour y parvenir, ils n'hésitent pas à se tirer sur les pattes.

Avec une nouvelle recette qui a fait son apparition cette saison : faire interviewer des dirigeants sportifs pour soi-disant révéler des vérités cachées des coulisses. Sauf que ces révélations tournent au vinaigre, sur le plateau d'abord, puis sur les réseaux sociaux avec des commentaires aussi violents que vulgaires. Et pour maximiser le nombre de vues, on n'hésite pas à découper des passages avec des titres d'appel provocateurs.

Des responsables irresponsables

Les déclarations irresponsables des dirigeants sportifs n'ont fait qu'envenimer l'ambiance et accentuer le régionalisme dans les esprits. Chacun tire la corde de son côté sur la base des intérêts de son club et de son appartenance régionale au détriment du bon sens.

Tout le monde accuse tout le monde de régionalisme et de mauvaise foi.

Et si on s'accuse, c'est à cause de certains pseudo-responsables qui propagent la théorie du complot.

On entend et on lit souvent sur les réseaux sociaux : « On ne nous aime pas. On complote toujours contre notre club... »

Pour mettre fin à ces dérives qui n'en finissent pas, ce n'est pas un simple appel à l'impartialité et à l'application juste des règlements qui va calmer le jeu.

Avant qu'il ne soit trop tard et pour éviter qu'une catastrophe touche l'un de nos stades de football, une seule solution, radicale soit-elle et engageante, s'impose : radier à vie les fautifs et les coupables de trouble, à commencer par les dirigeants en passant par les joueurs, les entraîneurs, les chroniqueurs et les supporters, qui commettent des actes graves et qui incitent à la haine et à la violence.