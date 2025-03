Tunisie: Le ST à l'abordage - L'heure du rebond

Avec des rencontres maîtrisées, l'enthousiasme de la jeune garde et un brin de réussite, le Stade peut grimper au classement, et qui sait si les planètes étaient alignées...

Du côté du complexe sportif Hedi Enneifer, le groupe stadiste travaille d'arrache-pied et prépare sa reprise, prévue dimanche 6 avril face à l'Étoile Olympique de Sidi Bouzid, en seizièmes de la Coupe de Tunisie. Le septuple vainqueur de l'épreuve et tenant en titre, mise bien entendu sur cette épreuve à élimination directe comme objectif prioritaire cette saison, avec l'autre mission primordiale qui sera de valider une place d'accessit continentale en championnat.

Vaste programme donc pour le ST qui a coché les dates du 6 avril pour le challenge de la Coupe, puis celle du 12 du même mois à la réception du CSS, un match quasi-capital pour rester sur les pas de ses devanciers au classement.

Sixième de rang au classement, le Stade bénéficie d'un calendrier quelque peu abordable sachant, qu'outre les écueils de Tataouine et de Béja, il croisera le CSS, l'ASS et l'USM dans son fief du Bardo. Pour Chokri Khatoui, l'essentiel sera de retrouver vite la bonne dynamique en s'offrant par exemple un match référence face à l'OSB avant d'en découdre avec le CSS à domicile.

En effet, au sein du groupe bardolais, l'important pour Chokri Khatoui sera d'assurer et même d'imposer une certaine continuité dans le jeu stadiste en espérant plus d'efficacité et d'automatismes entre les joueurs. C'est forcément ce qui a manqué au Stade lors des derniers matchs disputés, davantage de réussite et moins d'absence, surtout en défense.

Cela dit, il serait faux d'écrire que le temps s'est arrêté à la 96' du match face au CA. Non, il s'est plutôt accéléré pour permettre aux Stadistes de se remettre en question, au nouveau coach de secouer à présent le cocotier et aux joueurs de se transcender. Puiser aussi sa force dans le passé proche, celui de l'année 2024 en ravivant les bons souvenirs du sacre en Coupe face au CAB.

Aujourd'hui, tout ce qui peut motiver l'équipe est bon à prendre car ça permettrait aux Bardolais de prendre aussi du plaisir à développer le jeu qu'on leur connaît. Un jeu avec plusieurs séquences collectives débouchant sur des situations déroutantes pour l'adversaire. Rappelez-vous cette saison lors de la phase aller du championnat, face à l'Etoile à l'Olimpico, contre le CSS au Mhiri, à l'épreuve de l'EST à Radès et en croisant le CA au Bardo. Tel un rouleau compresseur, le Stade avait pilonné ses adversaires en alliant résultats à la manière, même s'il s'en est fallu de peu face à l'Espérance.

Khatoui ne part pas d'une page blanche

Le retour au premier plan du Stade enthousiasmant et spectaculaire de la cuvée 2024, voilà ce qui polarise les souhaits des fans. Pas de copié-collé attendu puisque les Oumarou, Berrima et Mejri sont partis. Mais une autre version, avec des joueurs tout aussi ambitieux dans le jeu, même si elle n'est pas très ressemblante à la précédente. En clair, quoi qu'il en soit, Chokri Khatoui ne part pas d'une page blanche.

Maintenant, aux côtés des piliers de l'équipe que sont les arrières Laifi, Sahraoui, Ouattara, Agbozo, Arous et Khalfa, les milieux Mugisha Bonheur, Yussuf Touré, Amath Ndao et Ghazi Ayadi et enfin les attaquants Saafi, Atoui et Kadida, les jeunes du cru, à l'instar de Smaali, Gharbi, Ayari, Djité, Ouerghemi et Sajed Ferchichi (titularisé à maintes reprises), doivent permettre au Stade Tunisien d'assouvir à terme et pleinement ses prétentions sportives.

En ce début du printemps, il est cependant essentiel de ne pas attendre du Stade le même feu d'artifice que celui de l'année dernière. Certes, il est peu probable que le Stade se prenne pleinement les pieds dans le tapis, mais même s'il est difficile de répéter certaines performances telles que celles évoquées ci-haut face aux cadors de la L1, il y aura encore de l'espoir pour terminer la saison en beauté.